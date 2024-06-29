自由廣場》是誰處在夢遊狀態？／談童子賢與薛富盛認知的落差

◎ 林尚榮

童子賢董事長日前出席論壇，在簡報貼出環境部前部長薛富盛照片，大字寫著「台灣減碳的悲觀因素：官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉」。受訪時更稱，薛去年參加聯合國氣候峰會COP28，宣揚台灣的減碳成果，隔天COP28放榜，台灣減碳排名位居倒數第七，「明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態」。

童子賢根據的是德國看守協會（Germanwatch）與另兩家機構，共同在COP期間公布的「氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index, CCPI）」。重點是，這三家機構並非COP所屬的官方單位，且其評分方法、指標也有爭議。

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早在2019年，環保署長張子敬回應媒體台灣在CCPI 2020成績倒數第三（第59名）時，就指出，希望未來正式請德國看守協會派專家來看看台灣這部分做了什麼，用比較正確數字進行公平評比（台灣不是聯合國的會員國，致被引用評比的數字有誤）。

其實政府多次指出這個指標不具參考性，而環保團體長年喜歡以此數據攻擊政府，因此，台灣科技媒體中心去年底邀請台大（氣候變遷與永續發展國際學位學程）專家及兩位清大（科技法律研究所）的教授提供看法。

其中，高銘志教授指出，一望即知有很大的缺失，若以全球溫室氣體前十大排放大國來看，印度之表現竟然可以名列前茅（形式第七名，實質第四名），甚至比很多歐洲國家或英國好，很難令人相信。此外，電力排碳係數之低，在歐洲及全球有名的法國，竟然只是中後段生。不得不懷疑這個評比的目的，只是透過某種包裝，讓德國可以成為西歐的氣候模範生（這三個民間組織的總部都在德國）。

除了評分排名，CCPI 2024也將67個受評的國家分成五個等級，極好、好、中等、差、極差。極好（前三名）從缺，極差的有14個，其中美國（57）、日本（58）、台灣（61）、加拿大（62）、俄羅斯（63）、南韓（64），最後三名是阿聯等產油大國。

反觀薛富盛所引用的資料，則是國際間具公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）資料庫（EDGAR），它統計2022年各國溫室氣體排放情形，全球相較於2005年增加了27%，我國則是降低了7%，明顯優於全球表現，在210個國家中排名第45名是前段班，亞洲地區僅次於日本。

在國際會議場合，薛富盛「有所本」地肯定自己的國家，而非政治防衛、應付、自我陶醉。童子賢僅憑CCPI有失客觀、周全的評比方式，率爾延伸至夢遊說，不但言重、也少了說服力。

（作者為上市公司副總經理）

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