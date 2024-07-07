自由共和國》鄭秀玲／解決能源問題 在專業、共識與執行力

台電佈建智慧電網，除可調度超過四百萬瓩再生能源，強化電網應變韌性，還可鼓勵用戶自主節約能源，抑制尖峰負載，但目前尚未見成效。 （資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

炎炎夏日是住商用電尖峰期，民生企業用電需求皆增。未來我國要成為AI晶片的主要供應鏈，更需用電。同時位於恆春核三廠一號機七月底將停機除役，外界憂心夏季供電問題。缺電問題除多蓋電廠外，還可透過需求面管理，降低尖峰時刻的用電量，甚至做到自己用電自己發電的目標。我長期進行產業經濟學研究，曾任職美國華盛頓特區公共事業委員會監管電力公司，推動需求面管理，在此提出九項建議︰

一、需加強節約能源教育

我國進口能源依存度長期居高不下，近年因力推再生能源而略有下降。日本也有類似問題，一直將之視為其國安問題。反之，我國長久以來因民意代表們罔顧專業，一昧以凍漲電價來討好選民，再以補貼台電虧損的鴕鳥做法，以致國人不注重節約能源。吾人呼籲應仿效過去透過教育加強環保意識的成功經驗，從小讓國人學習善用每一度電。

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二、台電智慧電網品質全球第二，需全面建置並用於節約能源

為避免再生能源因間歇性限制，導致電網韌性不足，日本已在二○一六年完成全國高壓智慧電表安裝，低壓（家戶）智慧電表今年將達九九．八％的覆蓋率。我國起步較晚，馬政府後期台電才開始布建智慧電網，蔡政府（二○一六～二○二○）增加預算至二七二億元，二○二一～二○三○更增至一○一四億元。現已全面建置高壓用戶智慧電表，另已建置低壓智慧電表超過二一○萬戶。屆時用戶可即時掌握自己用電資訊，做智慧管理。

新加坡電力公司依顧客滿意度、資安、綠能、分散式能源整合、供電可靠度、資料分析及監測與控制等標準每年評比全球九十多家電力公司智慧電網表現，台電二○二一和二○二二年皆獲第二名，僅次於法國電力公司，值得肯定。台電佈建智慧電網，除可調度超過四百萬瓩再生能源，強化電網應變韌性，還可鼓勵用戶自主節約能源，抑制尖峰負載，但目前尚未見成效。

三、我國電價全球第三低，宜調高用電大戶電價及尖離峰差別訂價

隨智慧電網興起，各國紛紛推出讓家戶參與節電的方案。台電參考美日經驗近期推出住商自動需量反應試辦方案，每月節能達二度以上，可享四十八元電費減免，每省一度可額外享十元優惠。然而我國電價太低廉且夏季和非夏季尖離峰電價差距小，誘因不大。

依國際能源總署統計，我國二○二二年民生住宅平均電價竟是全球第五低，工業電價則是全球第三低。在自主能源極度匱乏下，此超低電價，有如窮人硬裝凱子的荒謬。烏俄戰爭造成能源價格上漲，各國紛紛調漲電價。不可諱言全球性通膨下，針對實質可支配所得受影響的部分基層人民，可予凍漲電價，但藍委們主張全面凍漲電價，則大大便宜了產業用電大戶及住豪宅的人。台電在燃料成本上漲下的鉅額虧損，最終仍由國庫補貼，這是拿窮人及中產階級的錢去補助富人！

四、繼續住宅家電汰舊換新節能補助及加強裝設太陽能板補助

為因應一九七○年代能源危機，美國各州早在一九八○年代就要求獨佔民營電力公司發放現金，鼓勵用戶汰舊換新暖氣。我經濟部遲至近年透過簡化申請手續及不斷宣導，才讓國人樂於參加住宅家電汰舊換新節能補助。相對於北半球國家，我國用電尖峰在夏季，太陽光電正可派上用場。蔡政府做到「班班有冷氣」，如今更期許新政府做到「校校有綠電」，甚至戶戶設有太陽能板。歐美日等國都實施補助家戶裝設，我國也需大力推動。

五、雙北市需更加強太陽光電

二○二三年我國住宅及服務業部門的能源消費占比達十六．五％，亟需減少夏季住商用電。雙北市用電七成來自住商是重中之重。氣象署資料顯示雙北七、 八月日照時數和中南部差不多，但其太陽光電發電量在全台卻敬陪末座！二○二三年北市用電量占全台五．十一％，但其太陽光電裝置容量僅占全台○．六四％；新北市則分別是六．十六％和一．卅七％。再者，北市危老重建條件屋齡逾卅年住宅約六五．四萬戶，新北市約八三萬戶，應修法規定都更後之新大樓需強制設屋頂太陽光電設備。

六、在全台科學園區推動公共運輸及高乘載專用道

二○二三年我國運輸部門能源消費占比高達十六．七％，也亟需降低。近期我實地查訪全台科學園區，因缺乏完善公共運輸系統，上下班均嚴重塞車，不但延宕員工通勤時間且浪費能源。吾人期許中央和地方政府一起努力建置電氣化公車，並給予公車和高乘載轎車專用道，以降低能源消費量。

七、加強發展低耗能產業

因應氣候變遷的威脅，全球已一三○多國提出「二○五○淨零排放」的行動。歐盟二○二六年起將全面實施碳邊境調整機制（CBAM），其進口商須購買CBAM憑證。我國出口歐盟的廠商需完善碳管理及推動減碳化生產。我政府於二○二三年通過《氣候變遷因應法》，預計在二○二六年對五百多家年排放量達二．五萬噸的電力業與製造業廠商課徵碳費。這些來自國內外的減碳新制預期將可降低我製造業部門的能源消費量。為降低能源消費量，我國應發展知識型及低耗能的精準醫療、資安和影視等產業。日本、以色列和韓國分別傲人的表現值得我國借鏡。

八、立委們應認真審查台電等國營事業預算及督導其節能減碳

公督盟指出在二○一三至二○二三年期間不論藍或綠完全執政， 立委們都只審查中央政府總預算案，至於高達數兆元的附屬單位預算，包括營業（例如中油、台電等國營事業）及非營業單位，年年讓其預算未審先用。主要是依《預算法》第五四條規定預算未審完，可沿用前一年的預算，機關人員薪水照領，只有新興資本支出及新增計畫需審議後始得動支。因此造成台電等國營事業新增的穩定供電及能源轉型等計畫有所延宕，其營運也沒有被有效監督。例如火力發電讓台電「穩坐」全臺第一碳排大戶，中油宜盡速更新製程，降低碳排量及提高產能，進而轉型為氫能供應商。

九、核電廠不宜設在首都圈

二○一一年日本福島強震，造成核電廠輻射外洩導致數十萬福島人被迫離開家園。幸好位處偏遠，卅公里圈內僅十七萬人，未造成大量傷亡。當時廣瀨隆等日本專家調查全球核電廠後發現，竟然只有台灣把核電廠設在超過六百五十萬居民的雙北首都圈！為守護自己的生命和財產，雙北市民需拒絕核電廠。

吾人呼籲國人一起以專業及理性溝通討論，尋求共識後，共同強力執行以上措施，方能解決能源問題，繼續繁榮經濟。

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