黃澎孝練「孝」話》「台獨 AI」怎麼辦！？

中國面對AI新世界，只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國，呼嘯擦身而過。瞠乎其後，無計可施，徒呼負負的中國，只能藉由一些國際組織，拉攏一些發展中國家，好讓混跡其中的中國，能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。

◎黃澎孝

中國無緣AI新世界，急著求助聯合國。

七月一日，聯合國大會通過了中國主提的《加強人工智慧（AI）能力建設國際合作決議》。

中國無緣AI新世界，急著求助聯合國。（路透檔案照）

【借助聯合國突破AI封鎖】

該決議冠冕堂皇地倡議：

●幫助各國特別是開發中國家加強AI能力建設

●增強開發中國家在AI全球治理中的代表性和發言權。

●倡導開放、公平、非歧視的商業環境，支持聯合國在國際合作中發揮中心作用，實現 AI 包容普惠可持續發展。

中國駐聯合國大使傅聰更特別強調：

「中方期待以本決議通過為契機⋯⋯以實際行動幫助開發中國家加強AI能力建設，促進AI賦能永續發展，增進全人類共同福祉。」儼然展現中國「博愛無邊，世界大同」關懷全人類命運共同體的「偉大胸懷」！！

請繼續往下閱讀...

【中國AI落伍又遭封殺】

其實，關注美中博弈的人都知道，近年來，美國在高科技領域，對中國的封殺和脫鉤越來越嚴厲，尤其，對於最先進的高端「AI晶片」，更是嚴格禁止輸往中國。使得中國面對AI新世界，只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國，呼嘯擦身而過。瞠乎其後，無計可施，徒呼負負的中國，只能藉由一些國際組織，拉攏一些發展中國家，好讓混跡其中的中國，能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。

因此，2023年10月，習近平在第三屆《一帶一路國際合作高峰論壇》的開幕會上，就已提出了所謂《全球人工智慧治理倡議》。今年更近一步在聯合國大會提出，更顯示其亟欲脫圍的狼狽情狀！

最令中國玻璃心碎滿中南海的是，台灣6月初舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。圖唯美超微總裁暨執行長梁見後（右）出席台北國際電腦展舉辦產品說明會，輝達執行長黃仁勳（左）站台。（中央社資料照）

【台北電腦展浮現「AI護國神山」】

最令中國玻璃心碎滿中南海的是，台灣在6月4日～7日舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。

這場電腦盛會，吸引了全球科技巨擘齊聚台北，共同以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，一場接一場的世界重磅級CEO的專題演講，不但成功吸引了AI世界科技人的目光，更招徠了國際重量級買家共襄盛舉。

事實上，此一科技盛會不但讓台灣再度成為國際矚目的焦點，而且還展現了台灣在全球的人工智慧物聯網 （AIoT）和AI新創產業的供應鏈中，不可或缺的龍頭地位。



換言之，台灣對於全世界的重要性，已經成為一個世界先進國家，爭相捧在手掌心，不容有絲毫閃失的寶貝。一座包含台積電在內，更大更堅實的「AI護國神山」已冉冉升起！

【「主權AI」發展趨勢必造就出「台獨AI」】

在這次台北電腦展之前就先抵達台灣的黃仁勳，5月29日逛夜市時，曾向記者表示：「台灣是世界上最重要的國家之一」（Taiwan is one of the most important countries in the world）。

讓中國既生氣又不敢對黃仁勳說重話打臉。其實，更嚴重的是黃仁勳所一再強調的「主權AI」。

在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下，台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。（取自貼文）

所謂的「主權AI」，就是由各國自行掌握本地數據及AI產物，而推動專屬於該國的AI基礎建設。誠如黃仁勳向阿拉伯聯合大公國AI部長艾爾歐拉瑪（Omar Al Olama）所解釋：「主權AI意味著將貴國文化、社會情報、生活常識及歷史全都編寫成程式，讓貴國掌握本地數據。」

換言之，在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下，台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。

更何況，台灣的「AI產業」既已與美國緊緊相連，勢必拉大與中國的差距。甚至於，台灣的「算力」也將遠超中國，這樣所建構成的「台灣主權AI」，不就自然而然的形成了中國無從管控的「台獨AI」了嗎？

（作者為前國大代表）



（本文經作者同意轉載其臉書2024.07.03貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法