晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

黃澎孝練「孝」話》「台獨 AI」怎麼辦！？

中國面對AI新世界，只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國，呼嘯擦身而過。瞠乎其後，無計可施，徒呼負負的中國，只能藉由一些國際組織，拉攏一些發展中國家，好讓混跡其中的中國，能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/07/03 16:44

◎黃澎孝

中國無緣AI新世界，急著求助聯合國
七月一日，聯合國大會通過了中國主提的《加強人工智慧（AI）能力建設國際合作決議》。

中國無緣AI新世界，急著求助聯合國。（路透檔案照）

【借助聯合國突破AI封鎖】

該決議冠冕堂皇地倡議：
●幫助各國特別是開發中國家加強AI能力建設
●增強開發中國家在AI全球治理中的代表性和發言權。
●倡導開放、公平、非歧視的商業環境，支持聯合國在國際合作中發揮中心作用，實現 AI 包容普惠可持續發展。
中國駐聯合國大使傅聰更特別強調：
「中方期待以本決議通過為契機⋯⋯以實際行動幫助開發中國家加強AI能力建設，促進AI賦能永續發展，增進全人類共同福祉。」儼然展現中國「博愛無邊，世界大同」關懷全人類命運共同體的「偉大胸懷」！！

【中國AI落伍又遭封殺】

其實，關注美中博弈的人都知道，近年來，美國在高科技領域，對中國的封殺和脫鉤越來越嚴厲，尤其，對於最先進的高端「AI晶片」，更是嚴格禁止輸往中國。使得中國面對AI新世界，只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國，呼嘯擦身而過。瞠乎其後，無計可施，徒呼負負的中國，只能藉由一些國際組織，拉攏一些發展中國家，好讓混跡其中的中國，能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。

因此，2023年10月，習近平在第三屆《一帶一路國際合作高峰論壇》的開幕會上，就已提出了所謂《全球人工智慧治理倡議》。今年更近一步在聯合國大會提出，更顯示其亟欲脫圍的狼狽情狀！

最令中國玻璃心碎滿中南海的是，台灣6月初舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。圖唯美超微總裁暨執行長梁見後（右）出席台北國際電腦展舉辦產品說明會，輝達執行長黃仁勳（左）站台。（中央社資料照）

【台北電腦展浮現「AI護國神山」】

最令中國玻璃心碎滿中南海的是，台灣在6月4日～7日舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。

這場電腦盛會，吸引了全球科技巨擘齊聚台北，共同以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，一場接一場的世界重磅級CEO的專題演講，不但成功吸引了AI世界科技人的目光，更招徠了國際重量級買家共襄盛舉。

事實上，此一科技盛會不但讓台灣再度成為國際矚目的焦點，而且還展現了台灣在全球的人工智慧物聯網 （AIoT）和AI新創產業的供應鏈中，不可或缺的龍頭地位。


換言之，台灣對於全世界的重要性，已經成為一個世界先進國家，爭相捧在手掌心，不容有絲毫閃失的寶貝。一座包含台積電在內，更大更堅實的「AI護國神山」已冉冉升起！

【「主權AI」發展趨勢必造就出「台獨AI」】

在這次台北電腦展之前就先抵達台灣的黃仁勳，5月29日逛夜市時，曾向記者表示：「台灣是世界上最重要的國家之一」（Taiwan is one of the most important countries in the world）。

讓中國既生氣又不敢對黃仁勳說重話打臉。其實，更嚴重的是黃仁勳所一再強調的「主權AI」。

在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下，台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。（取自貼文）

所謂的「主權AI」，就是由各國自行掌握本地數據及AI產物，而推動專屬於該國的AI基礎建設。誠如黃仁勳向阿拉伯聯合大公國AI部長艾爾歐拉瑪（Omar Al Olama）所解釋：「主權AI意味著將貴國文化、社會情報、生活常識及歷史全都編寫成程式，讓貴國掌握本地數據。」

換言之，在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下，台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。

更何況，台灣的「AI產業」既已與美國緊緊相連，勢必拉大與中國的差距。甚至於，台灣的「算力」也將遠超中國，這樣所建構成的「台灣主權AI」，不就自然而然的形成了中國無從管控的「台獨AI」了嗎？

（作者為前國大代表）


（本文經作者同意轉載其臉書2024.07.03貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書