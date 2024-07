黃澎孝練「孝」話》「台獨 AI」怎麼辦！？

中國面對AI新世界,只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國,呼嘯擦身而過。瞠乎其後,無計可施,徒呼負負的中國,只能藉由一些國際組織,拉攏一些發展中國家,好讓混跡其中的中國,能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。

◎黃澎孝

中國無緣AI新世界,急著求助聯合國。

七月一日,聯合國大會通過了中國主提的《加強人工智慧(AI)能力建設國際合作決議》。

中國無緣AI新世界,急著求助聯合國。

【借助聯合國突破AI封鎖】

該決議冠冕堂皇地倡議:

●幫助各國特別是開發中國家加強AI能力建設

●增強開發中國家在AI全球治理中的代表性和發言權。

●倡導開放、公平、非歧視的商業環境,支持聯合國在國際合作中發揮中心作用,實現 AI 包容普惠可持續發展。

中國駐聯合國大使傅聰更特別強調:

「中方期待以本決議通過為契機⋯⋯以實際行動幫助開發中國家加強AI能力建設,促進AI賦能永續發展,增進全人類共同福祉。」儼然展現中國「博愛無邊,世界大同」關懷全人類命運共同體的「偉大胸懷」!!

【中國AI落伍又遭封殺】

其實,關注美中博弈的人都知道,近年來,美國在高科技領域,對中國的封殺和脫鉤越來越嚴厲,尤其,對於最先進的高端「AI晶片」,更是嚴格禁止輸往中國。使得中國面對AI新世界,只能眼看著包括台灣在內的「美友友」各國,呼嘯擦身而過。瞠乎其後,無計可施,徒呼負負的中國,只能藉由一些國際組織,拉攏一些發展中國家,好讓混跡其中的中國,能夠合力突破美國「科技霸權」的封鎖、脫鉤。

因此,2023年10月,習近平在第三屆《一帶一路國際合作高峰論壇》的開幕會上,就已提出了所謂《全球人工智慧治理倡議》。今年更近一步在聯合國大會提出,更顯示其亟欲脫圍的狼狽情狀!

最令中國玻璃心碎滿中南海的是,台灣6月初舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。圖唯美超微總裁暨執行長梁見後(右)出席台北國際電腦展舉辦產品說明會,輝達執行長黃仁勳(左)站台。(中央社資料照)

【台北電腦展浮現「AI護國神山」】

最令中國玻璃心碎滿中南海的是,台灣在6月4日~7日舉行的《台北COMPUTEX 2024展》。

這場電腦盛會,吸引了全球科技巨擘齊聚台北,共同以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸,一場接一場的世界重磅級CEO的專題演講,不但成功吸引了AI世界科技人的目光,更招徠了國際重量級買家共襄盛舉。

事實上,此一科技盛會不但讓台灣再度成為國際矚目的焦點,而且還展現了台灣在全球的人工智慧物聯網 (AIoT)和AI新創產業的供應鏈中,不可或缺的龍頭地位。



換言之,台灣對於全世界的重要性,已經成為一個世界先進國家,爭相捧在手掌心,不容有絲毫閃失的寶貝。一座包含台積電在內,更大更堅實的「AI護國神山」已冉冉升起!

【「主權AI」發展趨勢必造就出「台獨AI」】

在這次台北電腦展之前就先抵達台灣的黃仁勳,5月29日逛夜市時,曾向記者表示:「台灣是世界上最重要的國家之一」(Taiwan is one of the most important countries in the world)。

讓中國既生氣又不敢對黃仁勳說重話打臉。其實,更嚴重的是黃仁勳所一再強調的「主權AI」。

在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下,台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。(取自貼文)

所謂的「主權AI」,就是由各國自行掌握本地數據及AI產物,而推動專屬於該國的AI基礎建設。誠如黃仁勳向阿拉伯聯合大公國AI部長艾爾歐拉瑪(Omar Al Olama)所解釋:「主權AI意味著將貴國文化、社會情報、生活常識及歷史全都編寫成程式,讓貴國掌握本地數據。」

換言之,在黃仁勳所倡議「主權AI」的自然發展趨勢下,台灣的「主權AI」必然發展出有別於中國的「主權AI」。

更何況,台灣的「AI產業」既已與美國緊緊相連,勢必拉大與中國的差距。甚至於,台灣的「算力」也將遠超中國,這樣所建構成的「台灣主權AI」,不就自然而然的形成了中國無從管控的「台獨AI」了嗎?

(作者為前國大代表)



(本文經作者同意轉載其臉書2024.07.03貼文)

