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自由廣場》黃仁勳︰自己的AI自己訓練

2024/06/03 05:30

◎ 廖明輝

輝達執行長黃仁勳來台訪問，除參加台北國際電腦展，也在台大演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。他呼籲各國建立主權AI，強調「自己的AI自己訓練」，國家應具備自主開發、控制和運用人工智慧技術的能力，產出自己的人工智慧能力以滿足國家需求和目標。黃仁勳更指出，AI領域最終發展就是建立人形機器人，輝達正匯集全球關鍵技術，打造AI人形機器人的軟硬體平台。

台灣面對來自中國的AI技術優勢與潛在威脅，須特別關注主權AI與AI人形機器人發展。日前，台大機械系團隊推出AI機器狗，主要應用於送餐、巡檢等任務，展示自主定位導航和互動能力，但其技術層級和應用範圍仍有限。相形之下，中國宇樹H1無臉Unitree通用機器人具備更高靈活性和速度，能夠在複雜環境中執行多種任務，甚至能跳舞和爬樓梯，展示極強動態平衡能力和協調性。這種技術差距意味著，台灣在AI人形機器人的應用和發展上還有很長的路要走。

台灣雖然在AI機器狗方面取得進展，但與中國宇樹H1無臉Unitree通用機器人的高性能相比，仍有很大差距。中國宇樹H1被稱為世界上行走最快的人形機器人，未來若轉為軍工或安控用途，可能對台灣的主權和國防構成威脅。AI技術的快速發展帶來倫理和安全問題。如果AI被設置成「為達目的不擇手段」，可能帶來極大危險。例如，AI人形機器人可能被武器化，引發軍備競賽和大規模毀滅。最先進的AI人形機器人若被不當利用，也可能會危及人類安全的工具。面對中國在AI人形機器人領域的迅速崛起，台灣必須加快技術創新步伐。加強與國際AI研究機構與人形機器人領導企業的合作，同時加大對本土AI研發與企業的支持力度，積極提升台灣在AI人形機器人領域的競爭力。

總結來說，台大的AI機械狗計畫是重要的第一步，但遠不足以應對未來挑戰。建議政府在「台灣AI行動計畫三．○」納入全面的主權AI發展策略並鏈結到全球人形機器人產業應用。透過政府、企業和社會的共同努力，台灣才能在全球AI競逐賽局中立於不敗之地，確保國家主權與人民安全。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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