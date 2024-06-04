自由廣場》輝達與台灣共榮／黃仁勳之無為而大為

◎ 張經偉

親中派對黃仁勳的無端惱怒（例如「黑夜奇俠」竟肉搜並公開其個資），或許不只因黃仁勳以「country」稱呼台灣、大讚台灣科技產業，更因黃仁勳「存在即挺台」。也就是說，黃仁勳最大的挺台表態，可能是無意識下的「無為而大為」。

「唐宋變革」以後，中國的「士農工商」概念明顯定型（此前猶有豪商麋竺資助劉備，因而大受劉備禮遇的事例），商人既是四者之末，從商頂多就是「手段」而非「目標」，等資源賺夠了，就科舉或捐官，由商入仕（士）。

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台灣不同，「第一賣冰（即從商），第二做醫生」、「狀元囝好生，生意囝歹生」，這些台語俗諺在在顯示台灣與「士農工商」完全相反的另一套歷史脈絡：台灣自古為貿易雲集之島，儒教朝廷鞭長莫及。

是故，黃仁勳以國際級的企業家之姿訪台而成為鎂光燈焦點，坊間未聞有質疑「黃仁勳為何不由商轉士」，顯示台灣與中國的不同脈絡。台灣社會擁抱黃仁勳，正好鮮明對比出中國藉「共富」對付馬雲，莫怪統派、親中派因尷尬而惱怒。十多年前，郭冠英對台灣棒球熱潮的反感，則因棒球（野球）因日治時期而流行，對比中國則是桌球更為流行（桌球在中國對美外交上具有象徵）。其實，商場也好、球場也好，這些現象是自然而生，無關辱華，非關台獨，而出於歷史脈絡，台海兩岸自然形成不同現象。

只可惜，某些人卻為了不同現象而渾身不舒服，但台灣不可能為了讓這些人舒服，而也大搞共富、文革，政府、民間、業界都不會同意，即使是親中的國眾人士也不敢同意。

（作者是清大歷史碩士）

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