自由開講》從波音執行長聽證會報導 看認知作戰

◎廖明輝



媒體在資訊傳播扮演舉足輕重角色。然而，世界上並沒有完全客觀的新聞，我們所看見的都是媒體想讓我們看到的「局部事實」。新聞報導並非純粹的事實陳述，而是經過篩選、過濾等過程而成的結果。這些過程不可避免地會受到媒體自身立場和價值觀的影響，使得新聞報導帶有局部性與主觀性。

波音執行長卡爾霍恩於六月十八日出席美國參議院聽證會，被參議員霍利嚴厲質問的過程成為媒體報導焦點。

（美聯社）

舉例來說，波音執行長卡爾霍恩於六月十八日出席美國參議院聽證會被參議員霍利嚴厲質問的過程成為媒體報導焦點。但中國與美國媒體對同一新聞事件的報導內容卻有明顯差異。中央廣播電視總台（CMG）作為中國的國營媒體，報導主要圍繞在波音執行長的薪酬過高和公司治理透明度問題。這種報導方式意在突顯美國掠奪式資本主義的弊端，企圖引導大眾對美國企業治理體系產生質疑並失去信任。而美國之音（VOA）作為美國政府資助的國際新聞機構，則強調美國正在調查波音飛機來自中國供應商的鈦材料使用不實驗證文件可能會影響美國及全世界的飛安。試圖將事件引向對波音公司將製造和工作機會外包到國外的批評。

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社群媒體的出現進一步加劇訊息的局部性和主觀性。社群媒體的演算法根據用戶的瀏覽歷史和偏好來推送內容，這種個性化推薦系統容易讓用戶陷入訊息同溫層，只接收到符合其既有觀點的新聞資訊。這種情況下，用戶所看到的資訊更容易被「局部事實」所主導，缺乏多元視角的平衡報導。例如，若未仔細查看影片內容就轉發中國國營媒體剪輯片段質問內容的影片，就容易助長疑美及仇美新聞訊息的快速傳播。

波音公司內部治理問題，美中媒體報導角度大不同。（路透）

為了應對媒體報導的局部性與主觀性，閱聽大眾必須提升自身的媒體素養，培養博學、審問、慎思、明辨、篤行等五項能力。首先，閱聽者應廣泛接觸各種不同來源的資訊，避免依賴單一媒體。透過多元化的訊息來源，可以更全面地了解事件全貌，避免被單一觀點所左右。其次，在接收資訊時，應主動思考資訊來源的背景和立場。透過對資訊來源的判斷，辨別其真實性和可靠性。接著，對接收到的資訊需深思熟慮，不急於做出判斷。

對於重大事件和爭議話題，應多方查證，避免草率轉發和擴散未經證實的訊息。再者，在資訊洪流中，應具備獨立思考與批判性思維能力，才能夠辨別訊息的真偽和偏頗。最後，閱聽者應在分析資訊後，要做出明智的行動和決策。對於存疑的訊息，應持保留態度，避免輕信和傳播。如此，才能在資訊浪潮下真正理解世界的複雜性，保持客觀並做出理性判斷，而不會被「局部事實」所蒙蔽。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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