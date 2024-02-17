自由廣場》柬埔寨事件／缺乏自律與倫理的自媒體

◎ 張怡穎

在數位時代，自媒體以低門檻、高自由度的特性，迅速成為人們獲取資訊、表達觀點的重要渠道。從早期的部落格、論壇發帖，到如今的YouTube頻道、Podcast播客，自媒體形式多樣，影響力日益擴大。但隨著自媒體平台的興起，一系列問題隨之而來，其中2024年發生的「晚安小雞」柬埔寨造假影片事件，更將問題凸顯至前所未有的程度。

此事揭示自媒體追求觀看量和點擊率時可能出現的道德失序，更反映出整個自媒體生態中存在的更深層次問題：缺乏自律和倫理意識。在自媒體世界裡，每個人都可以是媒體，每個聲音都有可能被放大。但當自媒體人忽視媒體人責任感和職業操守時，製造虛假資訊、炒作非實事、甚至造假，就成為某些人追求利益最大化的手段。

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自媒體豐富了社會的多元聲音，但缺乏專業訓練和倫理觀念的部份自媒體人，忽略了公共傳播工具的社會責任。相較於傳統媒體的嚴格審核機制，自媒體人不乏製造、傳播不實資訊的案例。

媒體的公共責任一直是媒體倫理中的核心議題，從1938年奧森威爾斯的「火星人入侵廣播劇」引發社會恐慌，到今天網絡虛假資訊的肆虐，都提醒我們：媒體的影響力巨大，媒體人應當對社會負責。在自媒體時代，這一責任顯得更加重要。自媒體人應當自覺遵守媒體倫理，審慎處理每一條資訊，確保內容的真實性和公正性，避免製造社會恐慌或誤導公眾。

如何在自由表達的同時，加強自我約束，建立一套有效的自律機制，成為每位自媒體人必須面對的課題。這也是對社會負責，對每一位觀眾和讀者負責。只有建立在「真實和負責」的基礎之上，自媒體才能成為推動社會進步的力量，而非社會亂象的源頭。

在訊息爆炸時代，我們更須要負責任的自律精神和媒體倫理的共識，每位自媒體人都應成為這種精神的力行者和倡導者，共同為維護健康、真實、負責任的自媒體環境而努力。

（作者是自營商）

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