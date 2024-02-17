晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》柬埔寨事件／缺乏自律與倫理的自媒體

2024/02/17 05:30

◎ 張怡穎

在數位時代，自媒體以低門檻、高自由度的特性，迅速成為人們獲取資訊、表達觀點的重要渠道。從早期的部落格、論壇發帖，到如今的YouTube頻道、Podcast播客，自媒體形式多樣，影響力日益擴大。但隨著自媒體平台的興起，一系列問題隨之而來，其中2024年發生的「晚安小雞」柬埔寨造假影片事件，更將問題凸顯至前所未有的程度。

此事揭示自媒體追求觀看量和點擊率時可能出現的道德失序，更反映出整個自媒體生態中存在的更深層次問題：缺乏自律和倫理意識。在自媒體世界裡，每個人都可以是媒體，每個聲音都有可能被放大。但當自媒體人忽視媒體人責任感和職業操守時，製造虛假資訊、炒作非實事、甚至造假，就成為某些人追求利益最大化的手段。

自媒體豐富了社會的多元聲音，但缺乏專業訓練和倫理觀念的部份自媒體人，忽略了公共傳播工具的社會責任。相較於傳統媒體的嚴格審核機制，自媒體人不乏製造、傳播不實資訊的案例。

媒體的公共責任一直是媒體倫理中的核心議題，從1938年奧森威爾斯的「火星人入侵廣播劇」引發社會恐慌，到今天網絡虛假資訊的肆虐，都提醒我們：媒體的影響力巨大，媒體人應當對社會負責。在自媒體時代，這一責任顯得更加重要。自媒體人應當自覺遵守媒體倫理，審慎處理每一條資訊，確保內容的真實性和公正性，避免製造社會恐慌或誤導公眾。

如何在自由表達的同時，加強自我約束，建立一套有效的自律機制，成為每位自媒體人必須面對的課題。這也是對社會負責，對每一位觀眾和讀者負責。只有建立在「真實和負責」的基礎之上，自媒體才能成為推動社會進步的力量，而非社會亂象的源頭。

在訊息爆炸時代，我們更須要負責任的自律精神和媒體倫理的共識，每位自媒體人都應成為這種精神的力行者和倡導者，共同為維護健康、真實、負責任的自媒體環境而努力。

（作者是自營商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書