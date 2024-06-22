自由廣場》戰略上的一石多鳥／中國假貨滲透 重創波音飛安

◎ 陳俊

波音公司近年屢次陷入危安風波，如737 Max飛機空難事件等，一直受到各界關注，最近更爆出波音與空中巴士所使用的鈦金屬噴射機零件，在銷售時以不實驗證文件呈現，而追查其所用的鈦的來源，竟是一家不知名的中國公司，顯見中國企圖以鈦材料魚目混珠於供應鏈中，藉機引發國際關係和航空安全的疑慮。

中國摻入鈦材料引發美國人民恐慌

在美中兩大強權較勁下，中國利用偽造的鈦材料供應波音公司，中國意圖透過此方式，造成美國飛機空難事件，引發美國人民恐慌與對政府的不信任，以為是美國官方未嚴格把關才肇生憾事，也對波音飛機信譽造成負面影響，而飛機失事不僅損害該公司在美國航空產業的地位，也削弱美國戰力，使中國在地緣政治的角力中勝出。

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中國企圖超越美國航空 製造商龍頭成為新霸主

中國提供偽鈦材料給波音公司，也影響波音在國內外市場的銷售表現，波音公司產品銷量一旦下滑，勢必嚴重打擊美國的軍民航工業，此時，中國便可藉機發展自身的航空工業超越美國，成為全球航空領域的新霸主。

中國藉毀損波音信用 在美國盟友中製造分歧

除了上述策略外，中國還企圖製造國際間的恐慌，使購買波音公司產品的其他國家對美國產生不信任，認為美國故意出售次級品，只為賺取他國的錢，並利用這些不義之財擴大投資，製造更好的產品，因此中國的行為不僅破壞美國與盟友之間的關係，中國也能見縫插針，為自己爭取更多盟友，成功削弱美國在全球的影響力。

結語

中國為打擊美國的戰力，採取極端手段，不惜草菅人命，向美國輸出有問題的鈦材料，這種為達目的而不擇手段的行徑，引發國際對中國的撻伐，也對全球和平穩定構成威脅，中共向來不惜犧牲人命以求達成目的，我們對中國製造的產品尤須心存疑慮。

（作者是國際情勢研究員）

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