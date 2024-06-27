自由開講》藐視國會罪明確嗎？

◎吳景欽

國會改革的覆議案，雖經立院否決，惟如刑法第141條之1的藐視國會罪，是否有違明確性之爭，並未因此停歇。

國會改革的覆議案，雖經立院否決，惟如刑法第141條之1的藐視國會罪，是否有違明確性之爭，並未因此停歇。圖為青鳥行動抗議。（資料照）

依刑法第168條，於法院審判或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑，故偽證罪的處罰對象，基於緘默權保障，並不包括被告。而此罪最易出現的問題，即在於司法者如何判斷證人等，有虛偽陳述之事實。

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由於文字的多義性，立法要做到絕對明確乃屬不可能，故對於法條內容，並非指文義一望即知的明確，而是有可預測性與得在具體個案妥善適用之明確。以刑法偽證罪來說，必須在法官或檢察官前具結，以讓證人、鑑定人、通譯，能知曉虛偽陳述必須承擔之刑責，而藉此機會，司法者亦應依刑事訴訟法第181條，告知其有不自證己罪權。又對於虛偽陳述的內容，必須是屬本案有重要關係者，即此事是否足以影響判決結果，以免刑罰的無限擴張。

至於虛偽陳述之判斷，以目擊者為例，其不可能只在法庭陳述，而是會有於警察、檢察官前之陳述。故若其於法庭之陳述，與先前陳述有所矛盾，即有涉入偽證罪之可能。而因刑事審判，不能僅憑證人陳述，而必須有其他物證為補強，故藉由比對客觀證據與對證人之交互詰問，亦可因此判斷出，其到底是故意說謊，抑或僅是記憶錯誤之過失。也因此，偽證罪之成立，不能僅著眼於虛偽陳述，而是必須結合其他要件與客觀事證來判斷，致不會有明確性之爭議。

反觀刑法第141條之1，公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。此除無具結之明文外，雖處罰範圍有所限制，但關於聽證，尤其是質詢，可能包山包海，就與法院僅針對個案不同，致難以判斷是否屬重要關係事項。甚且此等情狀，亦無如司法審判般，可以前後陳述不一及客觀事證來比對與判斷官員是否說謊，最終決定是否移送檢察官之關鍵，恐非在有無虛偽陳述，而是政治鬥爭。而如此的違憲爭議，就留待憲法法庭來解決。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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