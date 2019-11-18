政治的日常》高人氣的海部俊樹內閣

海部俊樹領導的自民黨，在1990年二月的總選舉當中獲勝，擺脫從宇野宗佑在參議院慘敗後，自民黨就一蹶不振的印象，組成安定多數的內閣。

李拓梓

續上篇

宇野宗佑因為女性醜聞，六十九天匆匆下台後，接掌權力的是竹下登友好人士中，唯一沒有被「瑞克魯特」案牽連的海部俊樹。他出任總裁時五十八歲，是第一位昭和年間出生的首相。

海部俊樹昭和29年從早大畢業，29歲第一次當選第29屆眾議員，第一次組閣的時間是1989年，距離1960年第一次當選議員，剛好經過了29年。29真的是他的幸運數字。

他年紀輕輕，形象良好，當過自民黨內專門作為培養明日之星位置的青年局局長職務。雖然屬於小派系「河本派」，但就因為派系小，才能得到竹下登的支持，得到總裁寶座，讓竹下可以安心執行他的「院政」時代。海部以「世代交替」作為競選主軸，當選後，濃眉大眼，意氣風發的海部在記者會上說，自己「背上黨再生的十字架」。

海部並非出身貴族，家裡是名古屋的照相館，自己則畢業自早稻田大學。讀書的時候就對公共事務產生興趣，被稱作「辯論達人」；因為對政治有興趣，畢業之後在國會當了一陣子秘書，29歲時自己參選，也順利當選，成為當時最年輕的國會議員。

海部俊樹出任總裁時58歲，是第一位昭和年間出生的首相。（圖：朝日新聞）

和他那些出身世家的自民黨同事們相比，海部的出身真的是「庶民」，卻也因此而受到民眾歡迎。組閣時，海部顧慮時代變遷，晉用了經濟企劃廳長官高原壽美子，以及環境廳長官森山真弓兩位年輕、專業的女性。

那正是1985年的「男女均等雇用法」實施後的期間，女性因為有好能力，也漸漸得到重視的時代。當時有一個「成田離婚」的流行語，指新婚夫妻出國一趟，感受到先生雖然很沙文，出了國卻因為外文或其他問題吃鱉，整個旅程都要靠太太打理，於是有能力的太太回國後遂決定在機場甩了老公。

「成田離婚」變成社會問題，也顯見當時的日本社會女性性別意識升高的趨勢。

高原和森山的任用，剛好迎合了這樣的氣氛，森山後來出任官房長官，還因為是否能夠打破女性不能上相撲土俵的傳統，成為輿論的熱烈話題。海部抓住時代趨勢，得到民意的大歡迎，內閣的滿意度一度攀升到58%。

挾著這樣的氣勢，海部俊樹領導的自民黨，在1990年二月的總選舉當中獲勝，擺脫從宇野宗佑在參議院慘敗後，自民黨就一蹶不振的印象，組成安定多數的內閣。只是同樣在這段期間，世界局勢也從東西冷戰的格局，劇烈的轉向後冷戰的新時代。柏林圍牆拆除、東西德統一、蘇聯崩潰，伊拉克入侵科威特引發國際干預。沒有什麼國際歷練的海部，面對飛快變動的國際局勢，顯得捉襟見肘。

所幸他在任的期間，日本的泡沫經濟正在瘋狂起飛，日本人不僅炒作國內的土地，更把超強大的購買力延伸到世界各國。許多美國企業被日本收購，「買下美國」變成一種對戰敗揚眉吐氣的民族主義情緒。只是美國看到日本這麼富裕，便要求日本要分擔美國的國際義務，在波灣戰爭中出錢出力。日本也因此付出了九十億美金的代價，若再加上貸款四十億，整個聯軍的開銷，有五分之一由日本支付。

美國要求日本要分擔國際義務，在波灣戰爭中出錢出力。日本也因此付出了九十億美金的代價，若再加上貸款四十億，整個聯軍的開銷，有五分之一由日本支付。（unic.or.jp/）

除了出錢之外，美國也要求日本跟進對伊拉克經濟制裁，並要求日本派出海上自衛隊掃雷艦等，參與聯合國維和行動。不過海部是和平主義者，他認為派兵違反非戰憲法精神，希望透過民間力量處理維和事宜。海部的看法和當時自民黨內第二號人物小澤一郎相違，小澤認為派遣自衛隊到海外，是日本讓國際社會看見的重要機會，非戰憲法有模糊地帶，無需顧慮。

但執政的畢竟是海部，他於是提出了PKO（Peace keeping operation）草案，希望得到國會支持。不過國會參眾院分別由不同黨佔多數，自民黨內又意見多元，本案最終成為廢案。

此事對海部政權打擊不小，在隨之而來的政治議程中，海部為了解決「瑞克魯特」案帶來對民眾對政治不信任的問題，提出「政制改革三方案」，主張由過去的中選區制，改為「單一選區比例代表並立制」，並限制政治獻金對象只能給政黨而非個人，以及規劃政黨補助金制度。

結果這個重大制度改革的提議，引發了自民黨內部和在野黨既得利益者的大反彈，海部本想要用「解散國會」來決定改革勝敗，但竹下登反對。海部政權本源於竹下的支持，輿論曾有「現住河本派，本籍竹下派」的揶揄，竹下撤回支持，也代表了海部政權的末路。海部俊樹隨即宣布放棄競選總裁，自民黨選出了新總裁宮澤喜一，海部政權下台一鞠躬。

海部下台之後，仍然圖謀再起。1994年自民黨裂解了非共在野聯盟，和社會黨共組「自社盟」聯合內閣時，海部得到小澤一郎支持，想要東山再起，卻不幸敗給社會黨的村山富市。

海部敗選後隨即退黨，先成立自由改革聯盟，後來又成為新進黨黨魁。隨著超穩定的一黨獨大「五五年體制」崩潰，日本政局動盪，海部先後加入過自由黨、保守黨、保守新黨，後來又重回自民黨。自民黨總部裡頭，掛著歷任總裁畫像，換黨如家常便飯的海部肖像畫一度被拿下來，後來又被掛回去。這一路的政黨之旅，有人認為他是小澤一郎的傀儡，但小澤似乎也看不起海部，私下批評過他「無名小卒，腦袋空空」。

海部在政壇的最後一戰，是2009年，73歲高齡的他在選區中落敗，成為蘆田均、石橋湛山之後46年來唯一一位落選的前總理，最後雖然靠著比例代表制復活，保住國會議員的面子；但他知道大勢已去，政治必須交棒給年輕人，隨即宣布退休。不過海部俊樹連續當選十六回，一共當了48年9個月的國會議員，也是非常驚人的紀錄。

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