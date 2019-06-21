政治的日常》追放者的內閣（二）：石橋湛山內閣

石橋內閣最大的亮點，就是重新啟用坐了幾年冷板凳的吉田茂大將池田勇人，並讓他競選總裁的對手岸信介出任外相。石橋和池田攜手，推出了「完全雇用制」和「一千億大減稅」的積極財政的做法，打下了日本未來數十年的經濟基礎。他也提出了國會營運正常化、政界官界綱紀整肅、雇用增加生產增大、福利國家建設、世界和平確立五大主張，並發揮了記者天性，展開全國行腳遊說的任務，宣稱要永續執政。

李拓梓

續上篇

鳩山引退後，接任首相的是他的好朋友通產大臣石橋湛山。石橋沒有鳩山顯赫的家世，他是僧侶之子，早稻田大學畢業之後成為「東洋經濟新報」的記者，因為實在太會寫，一路擢升成為社長。他的論點偏向自由派，主張「小日本主義」，認為殖民地經濟不符合時代需求，只會遭致怨恨，和戰前日本政府的主流意見明顯唱反調，不只曾經強烈批判東条，對經濟也有獨到的看法。

石田之前的文人首相幾乎都畢業自名門的東京大學，早大畢業的石橋因此有「野人首相」暱稱。戰後初期，石橋的政治路並不順利，他曾經出馬競選自由黨總裁，但不敵吉田茂；吉田組閣時找他擔任大藏大臣，他欣然接受。

不過石橋主張削減佔領軍經費，卻開罪了GHQ，因此他後來被以佔前反對工會為由，遭到公職追放的命運。這樣的經驗，也讓石橋對美國人沒有太大的好感，站在對共產國家復交的那一邊，也因此受邀在鳩山內閣擔任通產大臣，並被認為是鳩山內閣的核心「心臟大臣」。

石橋湛山。（nikkei.com）

石橋能夠在鳩山引退後的競爭中脫穎而出，算是用盡心機。當時要競選自民黨總裁的，有呼聲最高的岸信介、石橋湛山，以及石井光次郎，結果第一輪投票岸最高票，石井遭到淘汰。石橋透過幕僚規劃了二、三位聯合的做法，跟石井達成同盟，在第二輪投票逆轉勝，成為新的自民黨總裁，也搶下了組閣權。石橋的做法被岸派嚴厲的批評是「野合」，但總之勝了就是勝了，石橋著手進行組閣。

石橋內閣最大的亮點，就是重新啟用坐了幾年冷板凳的吉田茂大將池田勇人，並讓他競選總裁的對手岸信介出任外相。石橋和池田攜手，推出了「完全雇用制」和「一千億大減稅」的積極財政的做法，打下了日本未來數十年的經濟基礎。他也提出了國會營運正常化、政界官界綱紀整肅、雇用增加生產增大、福利國家建設、世界和平確立五大主張，並發揮了記者天性，展開全國行腳遊說的任務，宣稱要永續執政。

可是就在即將大展身手的時候，石橋居然因為急性肺炎引發的腦梗塞病倒了。他在戰前曾經強烈的批判遭刺殺重傷的濱口雄幸首相找若槻禮次郎代理，是不負責任的做法，因為政治家的戰場在國會，不能上議會的政治家就不能視事。現在他自己病倒了，他也很堅持既然無法上國會備詢，這個首相的位子他並不適合，遂果斷辭職。

石橋內閣最大的亮點，就是重新啟用做了幾年冷板凳的吉田茂大將池田勇人，並讓他競選總裁的對手岸信介（右）出任外相。（圖：朝日新聞）

於是代理總理職務的岸信介受命組閣，石橋內閣也僅僅維持了五十六天的壽命，是史上第三短命（當時是第二短命）的內閣，從來沒有進過國會的首相僅有他一人。石橋辭職後，致力於對中蘇兩國親善，直到八十八歲過世。

石橋在任的期間很短，他連國會都沒有去過，他的政治件數大多數是由岸信介、池田勇人、佐藤榮作等候來的首相所完成的。他所處的時代，仍然是「已經不再是戰後」的時代，最暢銷的流行歌是濱村美智子的「香蕉港口」，很有趣的是，這首在牙買加認為很具有工人意識的歌曲，在日本卻變成了性感的象徵。

另一廂，1955年東芝電器推出了煮飯電鍋，也就是台灣現在還流行的「大同電鍋」前身，經過幾年市佔率大增，成為主婦界的明星產品。「已經不再是戰後」越來越不像是口號，而是生活中的實踐。

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