自由廣場》台東縣政府文化處來函

針對近日潮音洞拆除神壇一事，本處必須說明八仙洞為三萬年歷史之舊石器時代遺址，世界少有，極其珍貴，七十七年即被核定為國定古蹟遺址，但多處洞穴長期遭神壇佔用，「排除佔用、還原遺址原貌」是中央既定政策，也是考古學者所強力呼籲。

95/9/20有多家媒體撰文批評八仙洞淪為靈骨塔，甚至指出潮音洞大作靈骨塔生意。文化處在清查過程中，發現洞內有骨灰罈二十個，神主牌五十二座，再詢問當地客家耆老，表示該洞之信徒系統及祭祀科儀，與長濱鄉民之連結非常微弱，該洞是客家族群信仰中心的說法，既缺乏學術考證，亦不符實情。

清理工作困難重重，但縣府鍥而不捨，七年來已完成七個洞穴，僅剩潮音洞尚未清理。文化處在民事勝訴定讞後，一年多來積極協商輔導，走訪潮音洞超過三十次，拜訪賴老先生及其委託人黃先生超過十五次，對方訴求亦全部滿足實現。文史工作者對此刻意不談，卻主張「應積極以文化視角來面對爭議…」，模糊焦點，令人遺憾。

人類學權威臧振華中研院院士曾在會議中表示，佔用六十年的神壇，豈能和三萬年的遺址相提並論，對台東縣政府執行清理工作的成果高度肯定，也認為八仙洞未來可整體規劃為具學術和觀光價值的世界級遺址園區。