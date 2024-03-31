自由廣場》除弊不可分顏色／面對戴奧辛 陳椒華人呢?

◎ 洪孝全

台中龍井區鷺山段土地，被不良業者違法傾倒廢棄物，環保局受理檢舉開挖，赫然發現廢棄物中含有「世紀之毒」戴奧辛等有害物質，大量黑色粉末重達6.2公噸，3/25檢方偵結起訴，續押嫌犯。

前時代力量立委陳椒華，素有「環保鐵娘子」稱號，上述事件被媒體揭露後，網友紛紛至其臉書敲碗，盼她憑藉揭發「台南爐渣案」不惜自費開挖精神，同樣擴大追查台中是否仍有他處被掩埋戴奧辛。豈料她不僅不回應此等嚴重污染土地、威脅人民健康的議題，仍只把心力置於南部，於3/27召開記者會撻伐高雄偏鄉大樹區，只有兩公頃土地，僅一位私地主不諳法令爭議的自辦市地重劃案，兩相對照，令人傻眼。戴奧辛巨毒影響千萬人，倘若這次是埋在台南、高雄、屏東，陳椒華的反應肯定又不同。

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陳椒華卸任立委馬上成立「監督施政聯盟」，但觀察下來，監督對象只集中在中央部會、民進黨執政縣市，對於國民黨、民眾黨執政縣市，則不在其監督範圍，諸如近期「深坑電子廠大火有毒氣體瀰漫雙北」、「黃國昌違反使用汐止水保地做停車場」、還有本次爆發「台中世紀之毒戴奧辛」均未見其提出批評。

陳椒華擔任立委期間，接連爆發烏龍爭議，例如「穿山寨防彈背心質疑國防部」、「擁四土地九建物喊民進黨打房不力」、「台南土地污染多起不實爆料」，堪為我國政壇奇景。卸任後退而不休，繼續抹黑民進黨執政縣市，其在3/27記者會言及「只要有地主不同意領取地上物補償，依照自辦市地重劃辦法是不能走下去的」，惟遍查該辦法並無此規定；另其在新聞稿提及「高雄案疑有民代勾結及護航情形」，但在記者會中完全無法提出高雄有哪些民代有勾結、護航證據，明顯污名化高雄重劃案件。

如果陳椒華有心監督政府，應該不分綠藍白，「有幾分證據，講幾分話」。如果只站在藍白一方，為了打倒綠色政敵，戴著有色眼鏡到處亂抓、亂咬，不僅浪費社會資源，被抓傷、咬傷的往往是無黨、無派、無辜、無權勢的社會大眾。最後，期待陳椒華不愧「環保鐵娘子」專業稱號，轉而好好追查台中市長盧秀燕，針對土地被人違法掩埋戴奧辛有無失職之處。

（作者從事服務業）

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