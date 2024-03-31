晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》除弊不可分顏色／面對戴奧辛 陳椒華人呢?

2024/03/31 05:30

◎ 洪孝全

台中龍井區鷺山段土地，被不良業者違法傾倒廢棄物，環保局受理檢舉開挖，赫然發現廢棄物中含有「世紀之毒」戴奧辛等有害物質，大量黑色粉末重達6.2公噸，3/25檢方偵結起訴，續押嫌犯。

前時代力量立委陳椒華，素有「環保鐵娘子」稱號，上述事件被媒體揭露後，網友紛紛至其臉書敲碗，盼她憑藉揭發「台南爐渣案」不惜自費開挖精神，同樣擴大追查台中是否仍有他處被掩埋戴奧辛。豈料她不僅不回應此等嚴重污染土地、威脅人民健康的議題，仍只把心力置於南部，於3/27召開記者會撻伐高雄偏鄉大樹區，只有兩公頃土地，僅一位私地主不諳法令爭議的自辦市地重劃案，兩相對照，令人傻眼。戴奧辛巨毒影響千萬人，倘若這次是埋在台南、高雄、屏東，陳椒華的反應肯定又不同。

陳椒華卸任立委馬上成立「監督施政聯盟」，但觀察下來，監督對象只集中在中央部會、民進黨執政縣市，對於國民黨、民眾黨執政縣市，則不在其監督範圍，諸如近期「深坑電子廠大火有毒氣體瀰漫雙北」、「黃國昌違反使用汐止水保地做停車場」、還有本次爆發「台中世紀之毒戴奧辛」均未見其提出批評。

陳椒華擔任立委期間，接連爆發烏龍爭議，例如「穿山寨防彈背心質疑國防部」、「擁四土地九建物喊民進黨打房不力」、「台南土地污染多起不實爆料」，堪為我國政壇奇景。卸任後退而不休，繼續抹黑民進黨執政縣市，其在3/27記者會言及「只要有地主不同意領取地上物補償，依照自辦市地重劃辦法是不能走下去的」，惟遍查該辦法並無此規定；另其在新聞稿提及「高雄案疑有民代勾結及護航情形」，但在記者會中完全無法提出高雄有哪些民代有勾結、護航證據，明顯污名化高雄重劃案件。

如果陳椒華有心監督政府，應該不分綠藍白，「有幾分證據，講幾分話」。如果只站在藍白一方，為了打倒綠色政敵，戴著有色眼鏡到處亂抓、亂咬，不僅浪費社會資源，被抓傷、咬傷的往往是無黨、無派、無辜、無權勢的社會大眾。最後，期待陳椒華不愧「環保鐵娘子」專業稱號，轉而好好追查台中市長盧秀燕，針對土地被人違法掩埋戴奧辛有無失職之處。

（作者從事服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書