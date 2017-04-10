自由開講》潮音洞不就是應該聽太平洋的潮音嗎

張恩慈

我是台東長濱鄉長大的孩子，是阿美族人，我的祖先世代都居住在這片土地上，胼手胝足的養育著我們，樂天知命是我們的天性！每當介紹自己是來自台東長濱鄉時，十個有九個朋友會說：「哇！你們那裡很有名耶！有長濱文化遺址！請問那是歷史古蹟嗎？還是舊石器的東西呢？」接著又會問：「我記得，不知道是地理、還是歷史課本，印象中好像還有個八仙洞，它那邊是真的有八個洞嗎？聽說是台灣最早的文化？」

因此，長濱文化及八仙洞常常成為我們的話題及開場白之一！然而，近來看到一些報導，是攸關文化遺址及八仙洞內廟宇的去留問題，曾幾何時，它變得如此具有爭議性了？它不是就應該要回到最原始的風貌嗎？它不是就應該是族人可以親近的地方嗎？論居住正義，阿美族人更有權益談論。

八仙洞之首「靈巖洞」外觀壯麗，但長期遭私設寺廟。（資料照，記者黃明堂攝）

記憶中，曾去過二到三次，都是陪伴回鄉作客的親戚友人一同前往。印象中，遊覽車很多，洞內都是拜拜的地方，看到許多善男信女都來此朝聖、祭拜，然後一個洞、一個洞的祭拜完後就離開了。洞穴裡擺了許多神像，空氣中瀰漫著拜拜的香味，洞內空氣混濁，這裡的洞穴多被開闢成神壇，也因此洞穴的名稱多帶有宗教色彩在裡頭，洞穴內也有恭奉神明，我的朋友來訪後會說，洞穴裡比較沒有天然景色，逛久就只想拍張照就離開，不願意久留！

而回程路上，忍不住再回頭望著那高聳矗立的洞穴、天然神奇的美景時，我的心中總會困惑，為什麼這麼特別美麗的天然景觀及具有特殊意義的歷史遺址，竟然成為這副德性？為何不能像三仙台、石雨傘、或其他風景區一樣，呈現其最獨特、最深沉的美麗，並被自然且完整的保留著？而不是佛像及建築與自然美景擺放在一起，形成對比突兀，真的是破壞了大自然的平衡。

回到部落，將心中的疑惑請教媽媽、還有年近八十歲的二舅公。二舅公陳述著說：「阿嬤曾生氣的說過，為什麼那裏要放供奉的佛像？為麼要設置祭拜的地方？都是因為白浪（漢人）的佔據？長期被宗教團體占用？自然景觀沒了、被破壞了，原始美麗的地方漸漸消失了，但是廟卻越來越多，他們其實可以在其他的地方拜拜！」二舅又補充說著「二、三百年前，這裡就是我們祖先漁獵時候，遮風避雨的地方，是天然的屏障，也是祖靈居住之所，這地方曾是我們生活的一部分。後來，慢慢地被白浪（漢人）所佔據，他們以前只是放置一些雜物，當作天然的倉庫，然後慢慢地卻放置神像，之後好像就有人來修行、來拜拜，並開始違建破壞美景！就這樣順理成章的佔據我們原住民遮風避雨地方，進而成為白浪（漢人）宗教的區域，這是我們在地的族人無法理解及釋懷的！但我們只能感覺惋惜！」

表哥也表示，這地方原本就不是他們的而是國家的，洞穴是他們後來佔據，變成是他們蓋廟的位置，我們是贊成法院判決的。很多的族人也都很反對蓋廟，認為應該要恢復的原本的樣子。

這美麗的海蝕洞曾是我們祖先在此遮風避雨的地方，天海一色的夢幻景致，一邊是美麗遼闊的無敵海景，一邊就是地形崎嶇的海蝕洞，始終保留著純真恬淡與大海的壯闊之美，視野開闊且無限延伸，同時享有著壯麗聳立的山和寧靜的大海，真是個神祕的遺跡。可惜的是，這裡的環境因早期就被修道者所佔據，洞穴被築成宗教意味濃厚的寺廟，珍貴史前遺跡還有族人生活的歷史軌跡，幾乎被破壞殆盡，令人扼腕！

族人的想法是，我們要恢復原貌，我們要大自然的環境，我們希望這個地方是屬於大家的，不是屬於私人或宗教的、或是政治性的地方，應恢復它原本的自然景觀。

我們期盼八仙洞有更適切的角色及定位，需要文明公民的維護，政府單位可以做審慎的處理，有長遠、合宜的願景及規劃，共載阿美族族人心裡的歷史脈絡、再次連結心中的那一塊記憶，與先祖再一次做生命的連結。更期盼締造具有教育意義的文化產業，一同來保留文化景緻及最美的天然地貌，留給我們子孫後代一份值得珍藏的珍寶。

（作者為服務業）

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