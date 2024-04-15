自由開講》為來自台灣的聲音按讚

◎ 陳永昌

NSO國家交響樂團正在歐洲進行《來自台灣》巡迴演出，演出地點包括一八九五年由作曲家布拉姆斯剪綵啟用的瑞士蘇黎世音樂廳與耗資八億歐元落成的嶄新漢堡易北愛樂廳，都是NSO第一次登台，接下來轉往法國巴黎香榭麗舍劇院演出，結束這趟七場次音樂之旅。

以剛剛落幕的漢諾威庫佩爾音樂廳演出為例，坐擁三千六百個座位是德國容納人數最多的音樂廳，NSO音樂會納入該廳「PRO：MUSICA」系列節目之一，與倫敦交響樂團等世界知名交響樂團並列，有別於一般商業租借場地演出，背書肯定NSO藝術水準。

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NSO國家交響樂團正在歐洲進行《來自台灣》巡迴演出。（資料照／NSO國家交響樂團提供）

而巴黎演出前夕，法國三大報之一《解放報》大篇幅刊登演出曲目《美濃之道》介紹專文，撰文記者事前專程來台訪問女作曲家李元貞，並親自前往靈感發想源頭高雄美濃參觀。在《解放報》筆下，《美濃之道》是一部美麗而感人的作品，充分反映出台灣豐富文化遺產，也是作曲家才華洋溢的證明，給了《來自台灣》標題最完美回應！

高度全球化配合上四通八達網際網路科技，在家裡就可毫無時差欣賞全世界各地最高水準藝文表演，出國巡迴演出以往強調的異國文化交流意義，已經被展現文化國力目的取代。要吸引歐洲樂迷購票入場聽門道，而不再依賴駐外人員贈票動員看熱鬧，當然要拿出最高演奏實力再加上與眾不同本國作曲家原創曲目，樂團本身更可以藉此成長精進。近年來台灣國際能見度大大打開，NSO以「台灣愛樂」為名，展現台灣蓬勃旺盛藝術能量，成為晶片之外另一張亮眼文化名片。

可惜的是，上次NSO歐洲巡演時，安排前第一夫人擔任榮譽團長，同行前往日內瓦與柏林進行軟實力外交，並為樂團加油打氣。此次巡演適逢新舊政府交接時刻，並未有政府高層或眷屬陪同前往，平白浪費大好機會。

另一方面，此次行程安排仍然集中於瑞士、德國與法國等歐陸國家，完全忽略近年來與台灣親善友好的波蘭、捷克以及波羅的海三國等中東歐板塊。無論布拉格魯道夫音樂廳或者華沙國家愛樂廳，都是地位崇隆的音樂殿堂，期待NSO下次歐洲巡演納入這些指標性場館，回應中東歐國家對台灣的新興熱忱，讓來自台灣的聲音拉近彼此相隔九千公里遙遠距離。

（作者為企業專業經理人，資深古典樂迷）

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