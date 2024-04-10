自由開講》2024台灣大選後中共對台思維研判

2024 年台灣總統、副總統及立法委員選舉結果出爐，由民進黨的賴清德及蕭美琴當選正副元首，立法院則是呈現三黨不過半，這對台灣來說是憲政發展的新局面，對中共來說，也是思考對台戰略調整的新形勢；今年二月，中共召開了對台工作會議，除了提出「完全統一的戰略主動」，也強調打擊台獨勢力的強硬說法，中共在「促統反獨」的方針上提及「發展壯大台灣愛國統一力量」，這會是中共對台策略上的主旋律。本文將分析中共對台政策的戰略重點，以及對台統戰的作法及結合方向，最後提出台灣在短、中、長期的因應建議。

吳瑟致／台北海洋科技大學通識教育中心助理教授

一、前言

今年（2024年）1月13日台灣總統大選結果出爐，由代表民進黨的賴清德及蕭美琴當選正副總統，民進黨延續中央執政權，而同時舉行的立法委員改選，新國會呈現三黨不過半的局勢，國民黨獲得國會最大黨的席次，再加上民眾黨也掌握關鍵少數的八席，台灣政局進入「朝小野大」的態勢，台灣政治發展正邁入新的階段。

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對中國來說，從這次的總統大選結果來看，執政權依舊是民進黨取得，這是中共不願樂見的狀態，不過，立法院的政治版圖卻讓中共有了可以介入的空間，換言之，中共將會依照台灣的政治現況，對台政策上勢必會強化影響力，尤其是癱瘓民進黨政府的施政表現。

台灣大選落幕不久，中共黨刊《求是》在1月15日發布一篇中共總書記習近平文章，題為「完整、准確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想」，內文中提及要「發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一」，這對照著台灣剛完成的總統大選，有著樹立中共對台工作的指導作用。 事實上，無論中共在觀察台灣的選舉發展，或是台灣內部親中勢力與中共的交流，中國內部早有準備面對選舉結果是「民進黨持續執政」，那麼如何拉攏台灣內部的親中勢力，無論是要「促統」或是「反台獨」，都必須發展壯大在台協力者，裡應外合促進「完全統一」目標。

對中國來說，從這次的總統大選結果來看，執政權依舊是民進黨取得，這是中共不願樂見的狀態，不過，立法院的政治版圖卻讓中共有了可以介入的空間，換言之，中共將會依照台灣的政治現況，對台政策上勢必會強化影響力，尤其是癱瘓民進黨政府的施政表現。（AFP）

二、中共促統反獨的戰略主動

值得留意的是，就在2月中旬（2/17），時任外交部長的中央外事工作委員會辦公室主任王毅，出席第60屆「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference, MSC）中的「中國專場」上發表談話，其中針對涉台部分提及相關論述，「堅持一個中國原則就應該支持中國的和平統一」、「要想維持台海的和平穩定，就必須要堅決地反對台獨」。

就王毅的涉台論述，以及中共對外宣傳「一中原則」的基調來看，中共試圖在國際場合中建構「一中原則」與「和平統一」、「台海情勢」與「反對台獨」的邏輯連結，雖然各個詞彙都在過去曾被提及或同時出現在官方文件之中，但是刻意串聯對比論述，顯然中共有意強化「促統」的正當性，以及將「反台獨」視為「台海穩定」的關鍵字。

無獨有偶，年度中共對台工作會議終於在農曆年後舉行，今年2月22-23日在北京舉行的對台工作會議由王毅來主席，全國政協主席王滬寧發表重要談話，經中共黨媒《新華社》所發布的消息指出，王滬寧強調了「掌握實現祖國完全統一的戰略主動」及「打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉」，這延續中共「反獨促統」的對台方針，特別是1月15日習近平提出的「發展壯大台灣愛國統一力量」也被納入。

綜觀之，從中共的對台思維來看，顯然「習近平新時代中國特色社會主義思想」及「黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署」將會以「堅定支持島內愛國統一力量」為對台政策的主旋律，這會落實在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」、「兩岸大交流」及以促統為核心的「民主協商」，中共將採取更主動的作為。

三、中共強化在台代理人的連結

中共對台可能採取的作為，從兩岸各自的重要政治議程來看，中共今年必須完成二十大三中全會及四中全會，按慣例前者聚焦經濟路線、後者涉及黨建問題，換言之，中共對台的整體思維在未來一年中將會著力於「習近平的領導路線」，這解釋了為何近期中共官員的公開談話及政治報告中都會強調「堅持中國共產黨的全面領導」。

今年度的中共對台工作會議提及「黨中央對台工作決策部署」，顯然，「以習近平為核心」的政治認知，會對任何政策及策略起絕對的領導作用，因此，可以判斷的是，王滬寧在對台工作會議上指示「堅持和加強黨對對台工作的全面領導」，會落實在展現習近平對台路線上的「主題教育成果」，一來強化內部對台工作的認知，二來鞏固習近平的領導地位，扣合「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，這是習近平政權穩固的支重要柱之一。

此外，中共對台工作也將所謂的「愛國統一力量」，由內而外的連結中共在台灣的代理人及協力者，習近平的談話在對台工作會議中再度被提及，這意味著強化對台統戰效果，必須積極拉攏台灣內部的親中勢力，藉以發揮裡應外合的成效；中共勢必會結合台灣的政治發展現況，尤其是台灣定期的選舉議程，2026年將舉行地方九合一大選，如何藉由兩岸交流來串連台灣地方派系及人士，進而介入影響地方選舉，同時成為對台滲透的一部份。

2024年總統大選後至2026年地方選舉前，地方民意代表、鄉村鎮里長等會是中共擴大「島內愛國統一力量」的籠絡對象；此外，中共將會擴大「差別對待」的效應，針對友善的地方縣市首長提供優惠待遇，例如開放農產品進口，而在綠營執政的地方凸顯封鎖的壓制對待，例如片面限制進口，主要目的除了是要影響選舉之外，更是要破壞民進黨執政的社會信任。

四、小結

綜合上述，中共在台灣大選後的對台方針，在「促統反獨」的基礎上，持續在各種議題上逐步增加壓力，表面上是「測試」，實質上是要讓「灰色地帶戰略」（Grey Zone）能產生「常態化」的效果，例如今年2月中爆發的「中國三無漁船在金門水域的意外事件」，中國海警常態化海上檢查的動作，便是利用意外事件來促使台海區域「內海化」，同時藉由台灣內部親中輿論的操作下，衍生台灣社會質疑政府管轄權及強制力的氛圍，進而擴大台灣內部政治紛爭，甚至是有助於中共片面改變「M503航線東移」形成既定事實，一來產生威懾效果，二來彰顯主導力，這是中共對台戰略中展現複合式策略的一部份。

對台灣來說，必須從短、中、長期來思考中共可能的對台作為，短期內，尤其是以今年的整體情勢來看，台灣新總統上任後，中共勢必會採取測壓策略，一來觀察新政府的反應，二來考量國際社會的態度，尤其是年底美國即將登場的總統大選，台灣應當在堅守主權及國家利益的前提下，採取立即對策來防範中共的常態化作為。中期來說，明年一月美國新任總統將就任，台美中形勢會有新的局面，而明年有是中共二十大五中全會，將擘畫未來五年中共的整體國家發展規劃（中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃），中共是否會對外發佈「新時代黨解決台灣問題的總體方略」內容，以佈局習近平第四個任期的準備，台灣應當審慎留意中共有「立法促統」的動作，我政府應當強化國家韌性及社會安全感。

就長期而言，台灣需要促進國家正常化的發展，這一方面是內部共識的形塑，另一方面需強化國際鏈結的能耐，由於中共勢必會無所不用其極增加對台滲透，以及拉攏台灣親中勢力，以發揮「愛國統一力量」在台灣社會、政治的影響力，形成對民進黨政府的壓力，在兩年內讓賴清德政府施政不力，且快速跛腳，在四年後擴大裡應外合的「對台工作合力」來「整合在野勢力」，再次讓「下架民進黨」產生政治效應，我方應當在制度、教育及輿論上，促使國人「正確認識中國」，同時擴大國際社會民主國家之間的合作，防範專制獨裁國家的對外脅迫，以彰顯民主價值的國家韌性及社會自信。

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