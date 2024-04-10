晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》2024台灣大選後中共對台思維研判

2024 年台灣總統、副總統及立法委員選舉結果出爐，由民進黨的賴清德及蕭美琴當選正副元首，立法院則是呈現三黨不過半，這對台灣來說是憲政發展的新局面，對中共來說，也是思考對台戰略調整的新形勢；今年二月，中共召開了對台工作會議，除了提出「完全統一的戰略主動」，也強調打擊台獨勢力的強硬說法，中共在「促統反獨」的方針上提及「發展壯大台灣愛國統一力量」，這會是中共對台策略上的主旋律。本文將分析中共對台政策的戰略重點，以及對台統戰的作法及結合方向，最後提出台灣在短、中、長期的因應建議。
2024/04/10 17:10

吳瑟致／台北海洋科技大學通識教育中心助理教授

一、前言

今年（2024年）1月13日台灣總統大選結果出爐，由代表民進黨的賴清德及蕭美琴當選正副總統，民進黨延續中央執政權，而同時舉行的立法委員改選，新國會呈現三黨不過半的局勢，國民黨獲得國會最大黨的席次，再加上民眾黨也掌握關鍵少數的八席，台灣政局進入「朝小野大」的態勢，台灣政治發展正邁入新的階段。

對中國來說，從這次的總統大選結果來看，執政權依舊是民進黨取得，這是中共不願樂見的狀態，不過，立法院的政治版圖卻讓中共有了可以介入的空間，換言之，中共將會依照台灣的政治現況，對台政策上勢必會強化影響力，尤其是癱瘓民進黨政府的施政表現。

台灣大選落幕不久，中共黨刊《求是》在1月15日發布一篇中共總書記習近平文章，題為「完整、准確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想」，內文中提及要「發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一」，這對照著台灣剛完成的總統大選，有著樹立中共對台工作的指導作用。 事實上，無論中共在觀察台灣的選舉發展，或是台灣內部親中勢力與中共的交流，中國內部早有準備面對選舉結果是「民進黨持續執政」，那麼如何拉攏台灣內部的親中勢力，無論是要「促統」或是「反台獨」，都必須發展壯大在台協力者，裡應外合促進「完全統一」目標。

對中國來說，從這次的總統大選結果來看，執政權依舊是民進黨取得，這是中共不願樂見的狀態，不過，立法院的政治版圖卻讓中共有了可以介入的空間，換言之，中共將會依照台灣的政治現況，對台政策上勢必會強化影響力，尤其是癱瘓民進黨政府的施政表現。（AFP）

二、中共促統反獨的戰略主動

值得留意的是，就在2月中旬（2/17），時任外交部長的中央外事工作委員會辦公室主任王毅，出席第60屆「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference, MSC）中的「中國專場」上發表談話，其中針對涉台部分提及相關論述，「堅持一個中國原則就應該支持中國的和平統一」、「要想維持台海的和平穩定，就必須要堅決地反對台獨」。

就王毅的涉台論述，以及中共對外宣傳「一中原則」的基調來看，中共試圖在國際場合中建構「一中原則」與「和平統一」、「台海情勢」與「反對台獨」的邏輯連結，雖然各個詞彙都在過去曾被提及或同時出現在官方文件之中，但是刻意串聯對比論述，顯然中共有意強化「促統」的正當性，以及將「反台獨」視為「台海穩定」的關鍵字。

無獨有偶，年度中共對台工作會議終於在農曆年後舉行，今年2月22-23日在北京舉行的對台工作會議由王毅來主席，全國政協主席王滬寧發表重要談話，經中共黨媒《新華社》所發布的消息指出，王滬寧強調了「掌握實現祖國完全統一的戰略主動」及「打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉」，這延續中共「反獨促統」的對台方針，特別是1月15日習近平提出的「發展壯大台灣愛國統一力量」也被納入。

綜觀之，從中共的對台思維來看，顯然「習近平新時代中國特色社會主義思想」及「黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署」將會以「堅定支持島內愛國統一力量」為對台政策的主旋律，這會落實在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」、「兩岸大交流」及以促統為核心的「民主協商」，中共將採取更主動的作為。

三、中共強化在台代理人的連結

中共對台可能採取的作為，從兩岸各自的重要政治議程來看，中共今年必須完成二十大三中全會及四中全會，按慣例前者聚焦經濟路線、後者涉及黨建問題，換言之，中共對台的整體思維在未來一年中將會著力於「習近平的領導路線」，這解釋了為何近期中共官員的公開談話及政治報告中都會強調「堅持中國共產黨的全面領導」。

今年度的中共對台工作會議提及「黨中央對台工作決策部署」，顯然，「以習近平為核心」的政治認知，會對任何政策及策略起絕對的領導作用，因此，可以判斷的是，王滬寧在對台工作會議上指示「堅持和加強黨對對台工作的全面領導」，會落實在展現習近平對台路線上的「主題教育成果」，一來強化內部對台工作的認知，二來鞏固習近平的領導地位，扣合「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，這是習近平政權穩固的支重要柱之一。

此外，中共對台工作也將所謂的「愛國統一力量」，由內而外的連結中共在台灣的代理人及協力者，習近平的談話在對台工作會議中再度被提及，這意味著強化對台統戰效果，必須積極拉攏台灣內部的親中勢力，藉以發揮裡應外合的成效；中共勢必會結合台灣的政治發展現況，尤其是台灣定期的選舉議程，2026年將舉行地方九合一大選，如何藉由兩岸交流來串連台灣地方派系及人士，進而介入影響地方選舉，同時成為對台滲透的一部份。

2024年總統大選後至2026年地方選舉前，地方民意代表、鄉村鎮里長等會是中共擴大「島內愛國統一力量」的籠絡對象；此外，中共將會擴大「差別對待」的效應，針對友善的地方縣市首長提供優惠待遇，例如開放農產品進口，而在綠營執政的地方凸顯封鎖的壓制對待，例如片面限制進口，主要目的除了是要影響選舉之外，更是要破壞民進黨執政的社會信任。

四、小結

綜合上述，中共在台灣大選後的對台方針，在「促統反獨」的基礎上，持續在各種議題上逐步增加壓力，表面上是「測試」，實質上是要讓「灰色地帶戰略」（Grey Zone）能產生「常態化」的效果，例如今年2月中爆發的「中國三無漁船在金門水域的意外事件」，中國海警常態化海上檢查的動作，便是利用意外事件來促使台海區域「內海化」，同時藉由台灣內部親中輿論的操作下，衍生台灣社會質疑政府管轄權及強制力的氛圍，進而擴大台灣內部政治紛爭，甚至是有助於中共片面改變「M503航線東移」形成既定事實，一來產生威懾效果，二來彰顯主導力，這是中共對台戰略中展現複合式策略的一部份。

對台灣來說，必須從短、中、長期來思考中共可能的對台作為，短期內，尤其是以今年的整體情勢來看，台灣新總統上任後，中共勢必會採取測壓策略，一來觀察新政府的反應，二來考量國際社會的態度，尤其是年底美國即將登場的總統大選，台灣應當在堅守主權及國家利益的前提下，採取立即對策來防範中共的常態化作為。中期來說，明年一月美國新任總統將就任，台美中形勢會有新的局面，而明年有是中共二十大五中全會，將擘畫未來五年中共的整體國家發展規劃（中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃），中共是否會對外發佈「新時代黨解決台灣問題的總體方略」內容，以佈局習近平第四個任期的準備，台灣應當審慎留意中共有「立法促統」的動作，我政府應當強化國家韌性及社會安全感。

就長期而言，台灣需要促進國家正常化的發展，這一方面是內部共識的形塑，另一方面需強化國際鏈結的能耐，由於中共勢必會無所不用其極增加對台滲透，以及拉攏台灣親中勢力，以發揮「愛國統一力量」在台灣社會、政治的影響力，形成對民進黨政府的壓力，在兩年內讓賴清德政府施政不力，且快速跛腳，在四年後擴大裡應外合的「對台工作合力」來「整合在野勢力」，再次讓「下架民進黨」產生政治效應，我方應當在制度、教育及輿論上，促使國人「正確認識中國」，同時擴大國際社會民主國家之間的合作，防範專制獨裁國家的對外脅迫，以彰顯民主價值的國家韌性及社會自信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書