自由開講》柯文哲真的玩完了嗎？

黃秀梨

今日自由廣場，刊出二篇文章，皆是不贊成柯文哲競選連任，尤其，總統府資政吳澧培先生力陳民進黨蔡主席，不能再禮讓柯文哲，且明言，若以功利主義的觀點來衡量，2014年禮讓柯文哲的條件，已不復存在。言下之意，此一時彼一時，完全忘卻當年柯文哲除了在台北市立下戰功，更讓民進黨囊括13席的縣市長，也打下了2016總統勝選的基礎。相信這些，小英總統應知之甚詳。

柯文哲上任後，由於其行事風格與傳統政治人物，差距頗大，以致，增添了媒體許多話題，但他認真努力，正派清廉，毫無疑義。本次他敢膽碰觸去蔣化的話題，就顯示他不像一般政治人物，善於觀察風向，做出投民所好的說詞，可惜，柯文哲意在尋找團結台灣與台灣和諧的路徑難為人所看見，其切入點，更難為綠營主張的人所接受。平心而論，當今的台灣社會，不就是極端缺乏團結意識嗎？在這樣的氛圍，政治人物之中，有人甘冒大不韙，在團結的意念下，捅到了去蔣化的蜂窩，縱然沒有鼓勵，也無須一直罵，當然，柯媽也會罵他:傻孩子，傻到不會搔癢？

柯文哲上任後，由於其行事風格與傳統政治人物，差距頗大，以致，增添了媒體許多話題，但他認真努力，正派清廉，毫無疑義。（記者叢昌瑾攝）

至於他說香港是一個小島，不好玩，他意在強調，一樣是海島國家，台灣土地大得多，好吃又好玩，可是，到香港旅遊的人數還是超過台灣，對於此，他只是表達不服氣的感慨。實際上，長期以來，媒體一直喜歡抓柯文哲的語病，未能完整呈現或瞭解其意涵，這對柯文哲很不公平，其實，只要聽過柯文哲一、二小時的演講，很少人不被其演講內容感動。相信，二年來，台北市民一定有同樣的感覺。

未來基於選戰之考量，雖然反對禮讓聲浪很大，但以蔡英文行事風格相信禮讓機率仍不小，但到底會不會禮讓大家就慢慢看。

（退休教師）

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