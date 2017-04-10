自由開講》「納保官」能保護納稅者權利嗎？

陳默言

立法院於2016年12月9日三讀通過《納稅者權利保護法》（以下簡稱納保法），並於一年後施行；然立法委員黃國昌於4月7日「落實納稅者權利保護法公聽會」上表示，對於納保法通過的版本並不是很滿意，因為過程諸多妥協，關鍵條文無法取得財政部讓步，最遺憾的是身為立委無法修改違憲法律，卻得經由大法官釋憲，因而感到汗顏。

立法委員黃國昌於4月7日「落實納稅者權利保護法公聽會」上表示，對於納保法通過的版本並不是很滿意。（資料照，記者張嘉明攝）

今年2月初，名模林若亞抗稅成功，估計約540萬薪資所得申報戶受惠！事實上林志玲，周杰倫亦曾親上火線抗稅，但卻踢到鐵板，鎩羽而歸！承審法官錢建榮有感而發「稅制，不應該齊頭式平等，更不該差別待遇」，「林若亞造福全國薪水階級，讓稅制更公平」。錢建榮法官曾表示，其實林若亞案和林志玲案差不多，只不過林志玲的運氣比較不好，林志玲在打行政訴訟敗訴後，委請律師提起大法官釋憲，但2016年6月大法官決議不受理。

錢建榮指出，明明這種稅制是不對的，行政法院卻幫財政部背書，他決定要對得起自己的良知，在離開桃園地院前，將任內見到不合理的稅法和行政法案件都裁定停止審理，依法官職權，一口氣提出十一件釋憲案。

《納稅者權利保護法》未來稅捐稽徵機關應主動提供納稅人必要協助，並須指定專人「納稅者權利保護官」，受理納稅人的申訴或陳情；專家學者建議「納保官」應由專業律師或法官等外部人員以達公正，而財政部堅持「納保官」必須為內部人員擔任；面對政府公權力強權稽徵行為，人民相對是弱勢的，所以筆者冀望「納保官」，在人民與稅務機關有爭議時，能像良心法官錢建榮般的為民伸張正義，成為最專業且公正有力的第三者。雖然現行通過的納保法不盡理想，筆者仍呼籲為政者應廣納學者專家的意見，從長期角度去思考，做出困難的決策，才能真正為民福祉。

（作者為退休人士）

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