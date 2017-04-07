自由開講》「埋鍋造飯」與「賣國造反」

林金忠

民進黨第一次執政期間，藍營政治人物對台灣高鐵通車的反對程度幾乎不下於這次的反年金改革，當時最具代表性的反對標語就是「讓高鐵變廢鐵」、「高鐵就是破銅爛鐵」，如今，通車營運超過十年時間的台灣高鐵已經是國人不可可或缺的交通工具，那些當年反對高鐵通車最激烈的人很可能就是今天最需要搭乘高鐵的那一群人，在那些人當中有幾個人還記得自己當年一邊反對高鐵通車卻一邊搶著要索取免費高鐵試乘票的那副醜陋嘴臉呢？他們曾經為自己當年的激烈行徑向國人表示過歉意嗎？

民進黨第二次執政期間，藍營政治人物對勞基法修訂（一例一休）的反對程度也絕不下於這次的反年金改革，他們最堅持要的就是「二例再加七天假」，如今，實施剛滿三個月的「一例一休」已經落到勞方抱怨收入減少資方抗議成本增加的哀聲載道地步，如果去年立法院通過的勞基法修訂版本是藍營政治人物所堅持要的「二例再加七天假」，試問今天台灣勞工及企業主的反彈情況不就是地動天搖了嗎？那些到現在還在批判「一例一休」的藍營政治人物當中有幾個會承認自己當時所堅持的「二例再加七天假」是不當而向國人表示歉意的呢？

講到這裡，就不免讓人想到那些現在還在帶頭反對年金改革的所謂退休軍公教（含警消）人員，他們反對「年金改革」的理由其實也是經不起考驗的，他們對於當年馬英九倡導年金改革時「今天不改革明天會後悔」的宣示卻連一個屁都不敢放啊！他們根本就是為反對而反對嘛！他們根本就是反民進黨政府嘛！不然，怎麼會連「能撈則撈」、「能混則混」、「拖垮這個政府」、「該不該死」之類的反動話語都搬出來了呢？這些人口中唸唸有詞的「埋鍋造飯」原來就是推翻政府敗壞國家的「賣國造反」行徑啊！

他們根本就是反民進黨政府嘛！不然，怎麼會連「能撈則撈」、「能混則混」、「拖垮這個政府」、「該不該死」之類的反動話語都搬出來了呢？（自由時報影音擷取）

（大學兼任講師）

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