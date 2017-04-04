自由開講》轉型正義根本不及連家

李欣芬

清明連續假期在家，大清早拿起報紙一看，頭版頭條：「銓敘部揮大刀，連戰月退縮為十八萬」，心中毫無一絲驚喜，腦海浮現的是「兩代公務員的致富傳奇」。

銓敘部揮大刀，連戰月退縮為十八萬。（資料照，記者劉信德攝）

連戰當初卸任公職，不願以最高職務榮譽，即副總統的禮遇領取退休金，而是選擇領取政務人員退職酬勞金。因為，以低階報請退休，除了每個月可以支領退職酬勞金廿萬元外，還可以享受公保養老給付優惠存款十八趴的利息收入。

無怪乎二00三年九月五日，立委段宜康指出：「與前總統李登輝領取的退職元首月俸比較，連戰月領四十二萬二五八六元，比李登輝四十一萬一000元還高，卸任副總統支領俸給超過卸任總統，真是怪現象。」

如今銓敘部雖將卸任副總統的月退天花板定為十八萬元，被稱為「連戰條款」，仍無法解答人民心中的疑惑，為何連家兩代公務員（連震東、連戰），卻能積累數百億的家產呢？現在轉型正義響徹雲霄，難道只能查政黨的不法，不能查高官的貪贓枉法嗎？亦即轉型正義根本不及連家嗎？

（作者為前為台灣教授協會會員）

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