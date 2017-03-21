自由開講》兼任教師的悲哀

林清淵

傳聞淡江大學以「讓學生畢業後更快與職場接軌」做為藉口，將解聘兩百多名未具本職兼任教師以降低成本，後續恐將擴大至全國一萬多名不受《教師法》保障、未具本職的兼任教師，爭取多年的《勞基法》，竟然是丟飯碗！實在令人吁噓，不少未具本職的教師還必須在外找公司掛正職造假，這是政府、勞基法還是資方心態的問題？答案很明確，是校方為了增加競爭力、省人事成本衍生的結果。

傳聞淡江大學以「讓學生畢業後更快與職場接軌」做為藉口，將解聘兩百多名未具本職兼任教師以降低成本，後續恐將擴大至全國一萬多名不受《教師法》保障、未具本職的兼任教師，爭取多年的《勞基法》，竟然是丟飯碗！（資料照，記者李雅雯攝）

勞動部公告，自今年八月起，未具本職的一萬多名與具有本職的三萬多名兼任教師不需一體適用《勞基法》，切割兼任教師的權益，「勞工退休金」、「繼續性工作視為不定期契約，不得隨意被解聘或不續聘」、「若資遣應發給法定資遣費」、「享有勞工法定休假」等，雖經高教工會持續抗議及兼任教師的檢舉，教育部除編列補助學校六千萬元預算及公文糾正，並不能有實際制約，兼任教師依然無退休金、無法請假、隨意遭解聘…。



很多人認為，如果改為具或未具本職兼任教師一體適用，資方就無法規避寒暑假間的勞健保以及產、喪、病假，甚至退休金、隨意解聘、應發法定資遣費、享勞工休假等。這又是另一錯誤的迷思，就像一例一休，原本美意是保障勞工，結果雇主減少接單、用派遣、減獎金等取代，為了保障未具本職兼任教師，私校不會減鐘點費、解聘？畢竟，續不續聘的主導權在學校，就像讓不讓勞工加班的主導權在資方一樣。



為什麼衍生出，未具本職需被保障者可能遭解僱，具本職不需保障者的就業歧視？問題的癥結在招生不足、少子化衝擊，學校為了生存，除了簽「一中承諾書」外，當然會想出合法的因應對策繼續剝奪學生的受教權及老師的權益。

（作者為營造業）

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