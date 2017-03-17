《自由廣場》一例一休裹腳布

◎ 徐正毅

有關一例一休的勞動基本法修正案，從修正草案公佈時，就有不少本國企業、外國商會提醒，修正案內容將影響台灣的經濟發展，果然在法案通過施行之後，這幾個月來，有許許多多窒礙難行的案例，而且幾乎所有民調皆以壓倒性的數據反對這個修正案的施行。蔡總統或林全院長若有看新聞，也會知道民怨所在，但不知為何在已知民怨時，還執意不改？

所謂「民之所欲，常在我心」，但蔡總統、林全院長還以為是改革中的適應期，這是極大的錯誤。這修正案可不是適不適應的討論焦點，而是如此一來將斷送台灣的經濟發展。幾十年台灣經濟發展的優勢，如靈活應變，老闆和員工彼此相互打拚，常把許多必須較長時間的開發大幅縮短。以一位在產業界多年的產業人觀點，認為修正案是為了受薪者謀福利，但由一些毫無實際參與經濟工作者、學者及反對黨（包括時代力量）進行修法，外在干擾之外，制定出一個錯誤及漏洞百出的修正案，這樣的修正案就如同本來穿木屐行走的人，不是替他提供一雙合腳的鞋子，而是要他裹腳，把腳纏成三寸金蓮，行步不易。經濟發展就此慢了下來，產業界和勞工都會因纏足而疼痛難行，政府卻說習慣後就會適應。纏足會造成腳變形，讓人一輩子難行，而此修正案就像是將經濟發展加以纏足僵化，台灣因此失去了靈活和速度。

希望政府快點將修正案再做進一步的修正，我們可不想再等三年後，把不知民之所欲的政府換掉，解脫苦痛。台灣可不能在纏足後，未來三年因此無法和國際競賽，一步步的落後。（作者從商）

◎ 林正二

今晨在清大搭車前往台北，上車買來回票時，售票員說，票價今天開始從二四○元漲到二八○元。我聽了嚇一跳！我問售票員為何漲那麼多，她回答︰「還不是因為『一例一休』害的，但我們的薪資也沒漲」。

「一例一休」推出後，各行各業窒礙難行，百物飛漲，南投縣政府想抵制，正研究是否可不遵行新法令，連民進黨盟友柯市長也認為，蔡政府製造了很多問題，必須勇敢地「認賠殺出」，修改相關法令，其他縣市也是叫苦連天，有苦說不出。

最近全台各個行業，包括運輸、通訊、電子、媒體、餐飲、服飾、超商、賣場、娛樂、美容、醫療、傳統產業、甚至研究機構與政府機關等，都碰到人力與成本問題，不是減班縮小生產營運規模，就是大幅漲價，不僅企業主、員工與消費者三輸，也嚴重影響台灣的生產力與經濟發展。

「民以食為天」，台灣經濟長期不景氣，薪水跟十六年前一樣，這十幾年來，物價卻漲了很多，民眾生活已經過不好了，現在又碰到「一例一休」引發的全面性漲價，每位民眾平均每個月大概要多負擔兩、三千元，又要再剝一層皮，加上經濟產值縮減，更是前途不明，到處都可聽到罵聲，連最支持執政黨的年輕人都罵聲連連，蔡政府怎會沒聽到呢？請政府與立院勇於承認錯誤，儘速彙整民意修法，以平息民怨，讓台灣持續往前行。 （作者為退休公務員）