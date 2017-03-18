自由廣場》一例一休沒那麼嚴重

◎ 林進國

一例一休議題至今眾說紛紜，然而一例一休到底有甚麼影響，筆者濃縮如下。

一、全國統一全面實施週休二日：就製造業而言，法定工時每週由四十四小時縮短為四十小時，對於現行已實施週休二日的企業無影響，對於週六半天或隔週休的企業，若要維持週六上班則需支付加班費。

二、勞工休息日加班：舉月薪三萬六千元，日薪一千二百元的勞工為例，休息日加班八小時舊制為倍薪一千二百元，新制為一千九百元，勞工增加七百元加班費。

三、勞工例假日加班：舉月薪三萬六千元，日薪一千二百元的勞工為例，例假日加班八小時舊制為倍薪一千二百元，新制同為一千二百元並需補休一天，勞工增加一天補假。

四、勞工平日加班：與現行舊制相同。

五、一例一休之時間定義：一般製造業週六為休息日，週日為例假日。

一般公共運輸與服務業，休息日與例假日由業者依其產業特性與勞工協調排定。

舉我們公司與合作工廠為例，目前均已實施週休二日，若有訂單需求大多安排平日加班，新制並不會增加額外成本，若訂單多到連星期六、日都要加班，我們將會很樂意多付一些加班費給配合公司生產的同仁夥伴。

一例一休是台灣提升勞動品質的重要法案，立法過程中，資方說會增加經營成本，勞團與在野黨則主張二例假及保留七天國假，最後通過一例一休的立法，此法案應是勞資雙方可以勉強接受的版本，在我們的商業談判過程中少有皆大歡喜的局面，任何生意的締約或議價談判，我方與客戶方努力將雙方認知與差異盡量縮小，進而達到雙方可以勉為接受的條件與結果。

一例一休才剛上路就有部分企業大喊要漲價與縮班，相關新聞整天占據新聞版面，搞得社會一片漲聲響起、人心浮躁不安，明明是一個好的法案卻弄到烏煙瘴氣，對此執政當局必須負起最大責任，除了以簡單易懂的方式讓人民了解一例一休之外，後續法案不臻完善之處，必須採納產業意見與需求進行更完整的配套立法，更要嚴查帶頭喊要漲價的企業與運輸服務業，徹底審查他們的人事成本，若屬無病呻吟的漲價，圖謀賺取政府新制黑心錢，必須修法嚴辦。

（作者為科技公司營業部經理）