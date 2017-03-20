自由開講》請問，民進黨聽懂了嗎？

胡文琦

到底該怎麼形容民進黨及蔡總統？又到底該怎麼評論台灣可能「歡喜做、甘願受」的海濤法師眼睛業障呢？媒體報導，針對「太陽花學運」日昨滿3週年，當時民進黨及太陽花學生們所強調「先立法再審查」的「兩岸協議監督條例」，至今仍聞風不動的靜靜躺在立法院。面對藍委曾銘宗表示，下週三將排案審查，為此，民進黨團總召柯建銘強調，民進黨執政，國會監督兩岸問題的力道鐵定比國民黨強，且為了轉移模糊焦點，他還「牽拖」國民黨因黨主席選舉分成兩派，黨內本身仍在混亂中，尚無一致兩岸戰略思維，國民黨無須見縫插針、製造矛盾，曾委員疑似只想成就個人、提升知名度，並藉此挑起民進黨與公民團體間的矛盾，卻沒考慮到「兩岸現狀」問題，根本毫無戰略可言。



好笑且「立即打臉蔡總統」的是，柯建銘進一步指出，兩岸現在是完全「不開門」，且國台辦又數度對台灣嗆聲，因此，監督條例並非兩岸問題中「最重要的」，他說民進黨身為執政黨，兩岸問題有自身的步驟與節奏云云；坦白說，就算藍營真是「想雞蛋裡挑骨頭」，那也是再正常不過的民主政治攻防，但若要說監督力道比國民黨強，就可以不要泛綠陣營當初喊的震天價響的兩岸監督條例，那豈不又是「換了位子就換了腦袋」嗎？何況，藍營主席選舉關監督條例什麼「鳥事」？真的會造成民進黨與公民團體間矛盾的，不就是自己的雙重標準嗎？遑論「不開門」還是維持現狀嗎？而民進黨兩岸戰略的步驟節奏在哪裡？且兩岸「最重要的問題」又解決了嗎？何況，在政黨輪替已成台灣民主常態下，「法制、法治」的監督條例當然會比「力道強不強、人治」更重要嘛。



再檢視一下側翼盟友林飛帆的「友善呼籲」，他說，「兩岸協議監督條例」自民進黨贏得國會多數席次後，至今已過了兩個會期仍沒有將草案排審，仍躺在立法院毫無進展。他曾經期盼民進黨能履行諾言，但等到的是一次又一次的「跳票、詭辯回應」或將議題「引導成藍綠對立」，操作成是國民黨協同小黨與公民團體杯葛利用，這讓他的心情更加複雜，「希望民進黨珍惜眼前的歷史機會，更不要忘記台灣社會對你的期待」。他的臉書發文除了表達表達失望與期盼外，更再次呼籲民進黨履行對318運動的「承諾」，儘速通過監督條例，因為，當時選擇投給他們的台灣人，從來都不是因為換個黨就好而投給民進黨，「而是因為對於台灣還有所堅持，才將權力交託出去」。請問，民進黨真的聽懂了嗎？

林飛帆「友善呼籲」說，「兩岸協議監督條例」自民進黨贏得國會多數席次後，至今已過了兩個會期仍沒有將草案排審，仍躺在立法院毫無進展。（資料照，記者王藝菘攝）

（作者為中國國民黨文傳會副主委/文史工作者）

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