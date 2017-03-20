自由開講》撲滅高病原禽流感問題多？

李朝全

H5N6高病原禽流感爆發後，農委會邀請許多學者專家召開多次會議提出建言，依其建議發布禁運宰家禽一周之策略等措施，看似嚴密周延能阻止疫情一再發生，確實也看到暫時效果，這期間我詢問各相關業者皆有所保留，依我在基層防疫工作經驗，想提醒現在重點問題在業者及基層之防疫作戰，也是業者和基層之防疫執行務實度，真正落實了嗎？以下幾點提出供參考：

1. 隱匿疫情：多次由家禽屠宰場攔截到病雞，近棄置病雞發生案例未停？顯示畜主或防疫單位有隱匿疫情或未務實，因只要一點病毒傳播就功虧一簣，雖有防止之化製監督，你有政策就有對策，有業者懷疑有疫情可能轉入自行就地掩埋來掩蓋疫情不得不慎，應另設防弊措施，如針對影響畜主最重要之飼料廠、動藥廠管理及化製廢死畜之務實回溯管理等。

2. 生物安全防護之務實：撲殺作業人員很重要如没有完整安全防護，將是請鬼拿藥帖，帶毒傳播！尤其臨時工或協助軍人無防疫慨念又便宜行事，撲殺完未依SOP脫衣消毒，一點點未落實將疫情不斷。

3. 種雞場之管理:尤其高價有色種雞，發生損失慘重，如有隱匿疫情將由源頭傳播到下游土雞場，更是雪上加霜。

4. 候鳥監測：侯鳥遷徙時間瞬息萬變，除要增加採樣量及點外，更要機動性更改不定時採樣監測模式，提早即時提出警告及採取因應措施！

5. 檢舉獎金和裁罰：禽流感疫情嚴峻，設置獎金鼓勵檢舉違法，保障大多數守法牧場。

6. 生產管理：畜牧場間沒距離區隔，牧場集中區域發生率高又多之因應，遏止走私鳥禽及攜帶疫苗入台，還有南雞北運等之變革，都是重要議題。

日前某肉鴨場，確診為H5亞型高病原性禽流感病毒共撲殺1277隻。（資料照，彰化動防所提供）

高病原禽流感撲滅工作單靠防疫人員不眠不休撲殺防疫確有力逮，應要全民運動，除了行政單位要論述清楚讓喚醒全民參予外，也能共體時艱人人有責共識，這樣防疫才有落實及安全的一天！

（作者為中華民國保護動物協會理事長/獸醫師）

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