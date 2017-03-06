自由開講》何謂轉型正義？

鄧鴻源

一些藍營人士說，既然政府已訂定補償條例、發放補助金、恢復受害 者名譽、明令二二八放假，歷年來馬政府也一再為二二八事件道歉， 不知為何，仍然無法彌補受難家屬的感受？為何民進黨也沒有滿意？ 到底他們還要甚麼？

歷年來馬政府也一再為二二八事件道歉，不知為何，仍然無法彌補受難家屬的感受？為何民進黨也沒有滿意？（資料照，記者劉信德攝）



二二八當時並沒有民進黨，所以沒必要問民進黨「到底要做到什麼程 度才覺得滿意」，應該是國民黨要跟人民和解，畢竟殺人的是國民黨 政府，且「人民」包含本省、外省與原住民，和解的先決條件是撤除 所有獨裁者銅像、歸還自受害者奪走的財產，並公開當年之犯罪檔案 ，然而國民黨有做到嗎？



如今獨裁者銅像還到處都是，對受害人無異二次傷害，真叫人情何以 堪？對學校而言，更是反道德教育。試問，世上哪有國家， 獨裁者曾經屠殺那麼多人，居然還敢在當地豎立殺人者銅像要求人民 尊敬與效法他？試問，在德國與以色列， 有人膽敢豎立希特勒銅像嗎？在東歐，有人敢豎立史達林銅像嗎？



其次是，當年國府官僚把人殺了又奪走人家的財產，如今不用加倍歸 還嗎？這些財產不是都變成國民黨的黨產或高官的家產，否則他們龐 大財產怎麼來？還有婦聯會與救國團之財產又怎麼來？如今， 為何不是拿國民黨黨賠償受害人家屬，而是拿目前人民高達兩百多億 的納稅錢賠償人家？為何你們殺人，卻拿全民的錢作為賠償？ 有道理嗎？



論公開當年國民黨政府犯罪檔案，別以「個資」為藉口拒絕公開，試 問，殺人犯哪有資格談「個資」？必須釐清當時究竟發生什麼事？誰 殺人？誰告密？誰幫凶？畢竟在不清不楚的情況下，要與誰和解？如 今國民黨不是一直在擋轉型正義之相關法案嗎？除非有不可告人的理 由，為何要拒絕政府的調查？當年殺人兇手大都壽終正寢， 其子孫都「吃香喝辣」，像話嗎？



德國的轉型正義就是照以上這麼做，甚至連司法也進行轉型正義，將 以前東德許多獨裁者的走狗司法官解職，所以德國贏得舉世稱道，連 受害最慘的以色列與全世界猶太人都給予肯定。國民黨不覺得羞恥嗎 ？

（大學教授）

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