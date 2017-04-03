自由開講》「兩岸」協議監督條例如照妖鏡

劉一德

2014年太陽花學運阻止「兩岸服貿協議」生效，最後取得「先立法，後審查」的共識。但該條例在立法院整整躺了三年，至今毫無進展，其中充斥著政治算計與國會怠惰。國民黨為「親中」路線付出慘痛代價，咎由自取；收割學運成果的政黨卻「自我審查」，「媚中」不落人後。

2014年太陽花學運阻止「兩岸服貿協議」生效，最後取得「先立法，後審查」的共識。（資料照，記者陳志曲攝）



蔡英文總統從大選前就再三宣示「兩岸協議監督條例」的重要性；過去一年，行政院也將「兩岸協議監督條例」列為優先法案。直到立法院本會期，國民黨突然排案開審，民進黨與時代力量聯手杯葛。民進黨立委說，兩岸關係冷冰冰，「監督條例」目前沒有急迫性，審查通過沒有太大意義，新會期處理年金改革、同婚等，朝野將有大戰，再另闢戰場不是好事。甚至直言，三一八學運已走到盡頭。結合時代力量提案要求將「監督條例」從「內政委員會」退回院會，改交「相關委員會聯席審查」。



「兩岸協議監督條例」「審」與「不審」正如一面照妖鏡，此由立院各黨提案「名稱」即可看出端倪。「監督條例」如果不審，國、親兩黨不能彰顯以「一中框架」為主軸的「臺灣地區與大陸地區協議（不）監督條例」，無法向中國交心。反之，「監督條例」一旦進入審查，人民就會發現，2014年民進黨團版《台灣與中國締結協議監督處理條例》草案，係以「台灣」為主體，現在卻接受「一國兩區」框架，變成「兩岸」。時代力量半斤八兩，將「台灣」改成「我國」。各版本的「台灣」都自動消失了。



從議事規範來看，立院職權行使法第八條規定（一讀程序），法律案應先送程序委員會，提交院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查。立院各委員會組織法第十三條規定，各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議。準此，則變更「審查委員會」應於一讀程序時提出，否則只能由委員會召委做「得」或「不得」之決定。因此，在「內政委員會」要求將「監督條例」退回院會，改交「相關委員會聯席審查」，不是故意搗亂，就是不闇議事規範。



太陽花學運除了激起了青年人對於公共事務及黑箱問題的關心之外，更是一場台灣人揭竿起義，力抗中國經濟統戰與文攻武嚇，捍衛台灣主權的運動。太陽花學運提供了動力與養分，讓天然獨世代更有能量追求台灣成為新的國家。「兩岸協議監督條例」這面照妖鏡，照出了台灣主權的困境，也照出了政黨的真面目。

（作者為台聯黨主席、前國大代表）

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