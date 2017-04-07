自由開講》今日批蔡，昨日何不諫馬？

小英當選總統時，因人氣正夯，無人敢攖其鋒；但最近，連一向喜歡拍肩息事的和事佬王金平，都對她嚴詞認真地挑起刺兒來。這不是王金平的本性作派，突如其來的背後動機，引起「解讀」。

小英這半年來，的確民調雪崩，各色選民都對她失望、公然喊殺的都有；但回想馬英九在任時的無恥、陰險、自私和愚蠢，他的「可議度」更高不是嗎？王金平對國民黨內從政同志，一直不曾計過而自訟，這次對小英的無情非議，正是鏡子的反光，照的是國民黨、自家人不是嗎？

王批評蔡英文：「沒有兌現選前承諾」、「沒有團結整個國家，反而更加分崩離析」、「完全執政，人民感受不到政黨輪替有幫助台灣改善困局的希望」等語。請問，之前國民黨不也輪替過一次？不也完全執政之後輸到脫褲子？

王批評蔡英文：「沒有兌現選前承諾」、「沒有團結整個國家，反而更加分崩離析」、「完全執政，人民感受不到政黨輪替有幫助台灣改善困局的希望」等語。（記者簡榮豐攝）

首先，「沒有兌現選前承諾」這一點，馬英九才是大師兄吧！他的633笑話，稚子能詳，也將留芳歷史課本。去年5月，立委王定宇替馬整理出8年來的跳票承諾一覽表，洋洋55項。馬執政8年一路丟磚掉瓦，卸任時一片死水殘垣。過去阿扁執政8年，將日益惡化的國家財政問題，恢復到穩健水準。不想，繼任的馬英九，是歷任最會揮霍的總統，光是法定債務就增加1.8兆新台幣，留給後代低薪窮忙。當阿扁「夜以繼日」地禁錮漏尿之時，他可以逃過多起弊案、四處雲遊、宣揚「政績」！

其次說到「國家團結」，兩位各有缺憾，但初衷不同。馬用意識形態治國，引起過內統獨對立，蔡以改革口號接任，爆發社會各領域都產生利益衝突。然而另一面，馬英九連國家在海峽東岸還是西岸都常搞不清，政策傾中、族群歧視、小圈治國、獨裁復辟，朝野上下離心離德。小英治世，則比較識得大體，馬執政時，她以民進黨黨魁之銜出席中樞慶典，十月十日那天她會說，「和解與包容就從出席國慶開始。」

可惜完全執政以後，仍以「要團結的是一個國家，不只是一個黨」當作陟任官員之圭臬，無腦任用了一堆「藍色醬缸爬出來的衙蠹」-即是媒體常詬罵的司法幫、外交邦、金融幫、財政幫、交通幫…。她這股楞勁兒，才是王金平應該罵的「完全執政，人民感受不到台灣改善困局的希望」之根由。

（作者為民眾）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com