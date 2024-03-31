自由共和國》蕭新煌／展望賴清德政府的台日關係(上)

日本台灣交流協會於二月廿六日舉行日本德仁天皇六十二歲華誕慶祝酒會，蔡英文總統和賴清德總統當選人都應邀與會。（資料照）

蕭新煌／總統府資政、台灣亞洲交流基金會董事長

一、前言

日本台灣交流協會於今（二○二四）年二月廿六日舉行日本德仁天皇六十二歲華誕慶祝酒會，蔡英文總統和賴清德總統當選人都應邀與會。蔡英文總統致詞時強調，台灣和日本在彼此遇到困難時，總是第一時間提供幫助，這是如同家人的感情。她也說去（二○二三）年雙邊貿易總額已高達七五七億美元，在國際產業鏈聚合的浪潮中，台灣已做好準備，讓彼此產業保持持續的優惠和互利。

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她特別向日本政府致謝，日方在G7領袖會議、外長會議結論強調台海和平的重要性，台灣也將與理念相近國家持續合作，維護印太區域穩定。

賴清德總統當選人則進一步表示，台日比鄰而居，一起面對天災地變，幾十年來的互相扶持發展出的真情世上少見，也促進兩國合作的深化與擴大。台積電（TSMC）熊本場更在二月廿四開幕，相信台日關係將邁向新的里程碑。他更重申，將在五月廿就職後，就現有的基礎之上，深化台日各方面的合作。他對台日關係深厚的過去心懷珍惜，對台日關係的未來則是抱持積極。

二、賴清德對台日關係前景的方向感

賴清德在二○二三年在兩個場合分別對台日關係的前景發表過演說，從那些發言應該可以進一步了解他對台日關係發展的期待和方向。

二○二三年三月廿四日由日本東亞情勢研究會主辦的「台灣與日本：建構世界和平共同體」座談會中，賴清德致詞表示台日唇亡齒寒，是命運共同體。未來雙方應建立軍事對話機制讓兩國能進一步合作，並增加合作的手段。他還引述安倍晉三前首相在二○二一年十二月在台灣智庫國策研究院的視訊演講提到的「台灣有事，就是日本有事」論述，進而申論「日本有事，台灣也有事」。

接著，在二○二三年十月五日接受讀賣新聞和日本放送協會專訪時，又再次強調他重要的任務是守護台灣主權，增進民主、和平和繁榮。他期待全面提升台日交流關係，以共同力量達成台海和平和印太穩定。

如果綜合賴清德在二○二三年兩次的公開發言，可以看出他對台日關係前景有以下幾個較具體的大方向：

一、加強雙方在國防和軍事的對話機制，以攜手維護台海、印太區域的安全和和平。亦即如果一方有事，另一方將不會坐視。

二、建立在雙方共同的民主價值體制上，一步步協力共同去捍衛全球民主自由法治的既有國際秩序。根據《Economist》的全球民主評鑑，台日兩國均列名全球僅有的廿四個「完全民主國家」（full democracy）。也都被Freedom House 二○二四年World Freedom Report評為「自由國家」（free）。因此，台日應建構一個雙邊的民主自由同盟。

三、強化雙方的經濟、貿易和科技的合作。台日雙方的貿易關係一向很深厚，一如前述雙方貿易額高達的八百億元。台輸出日，排名第四名；日進口台，排名第二名。二○二四年二月廿四日台灣企業台積電投資熊本的晶圓開幕，設廠投資總額達一兆日圓（美金八十六億），相信會加強台日雙方的經濟科技合作關係。日本政府提供四七六○億日圓補助（美金四十一億）給熊本一廠。台積電熊本二廠也即將興建，日本政府亦已宣布補助七三二○億日圓（美金六十九億）。

台積電兩個廠的投資興建，會協助日本的半導體產業復興，和重振九州成為矽島的願景。此一重大的台日經濟科技合作亦可視為台灣「新北向政策」（New Northbound Policy）的創舉，目標是台日聯手打造全球半導體的一個跨國重鎮。二○二三年十月下旬日本首相岸田文雄與台積電創辦人張忠謀在美國舊金山的APEC領袖高峰會上會談，達成的共識即是建立台日兩國更密切的半導體夥伴關係，這無異是「半導體外交」的落實。岸田首相已表示日本支持台灣加入WHO、 ICAO （International Civil Aviation Organization），台灣則更期待日本也能積極支持台灣加入CPTPP。他更進一步主張台日應透過美國主導的「全球合作與訓練架構」（GCTF）共同來促進全球的知識交流。

四、促進台日半官方、國會和民間多元管道的交流和合作。其中包括強化現有台方「台北駐日經濟文化代表處」和日方「日本台灣交流協會」的密切合作和準外交關係。同時亦應加強日方「日華議員懇談會」、「促進日本台灣經濟文化交流年輕議員之會」、和台方「台灣與日本國會議員友好協會」的多管道國會外交與合作。

同時應推動更制度化的學術、教育、智庫、文化、觀光各方面的民間交流。其中一個途徑是在日本進一步推廣深化「台灣研究」，在台灣推廣深化「日本研究」。目前看來，日本的「台灣研究」比台灣的「日本研究」具有更好的學術成果。

此外，台日兩國公民社會組織之間的交流和合作更可期待有更好的發展。其中，台灣的公督盟日本的萬年野黨在國會監督領域經驗的兩國交流，即是一項非常值得肯定的典範。其他如保障性別平權、消弭職場性別歧視、提升女性參政權、強化減碳與公正轉型的NGO和公民角色，也都是值得兩國相互學習和借鏡的民間交流合作領域。（待續）

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