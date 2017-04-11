自由廣場》反對中藥技術士修法

◎ 沈麗娟

消基會近日發表去年接受消費者委託中藥檢測結果，其中近四成含汞或鎘等重金屬，不明來源管道檢出含西藥比例近兩成，所幸由醫藥機構提供的中藥檢測均合格。可知流通中藥的品質已亮起紅燈，而政府居然放任勞動部及衛福部擬修改藥師法，希望由勞動部認證的中藥技術士，只要經過類似水電、烘焙、美髮等之技術檢定，就可讓技術士依照民眾需求調配丸、散、膏、丹及水煎藥等。請問，調製後的藥物品質誰把關？出現藥物傷害誰負責？

為培育符合現今社會需求之稱職藥師，台灣藥學教育者於二○○五年提出藥學教育白皮書，進行藥學教育改革。二○○九年，台大藥學系首創六年學制藥師養成教育，至今已有超過半數的學校開始新學制，藥學生所修習的課程畢業最低二一五學分；其訓練包括藥物如何對身體產生藥效（藥理）、藥物結構與藥效關聯（藥化）、身體如何處理藥物（藥動）、藥物給藥途徑劑型（藥劑），乃至藥物調劑、治療學等。中藥自然是藥物，在藥學系教學時，不會區別這是中藥、西藥，因為身體不會區分中藥及西藥，不論中藥及西藥，都是有其藥理、藥化、藥動、藥劑，乃至調劑與治療，絕非某團體攻擊藥師僅修習十六小時中藥學分，藥師國考中藥題目不到五％。反倒是藥師若要執行中藥相關業務，則需滿足修習十六學分之中藥課程，保障病人使用中藥安全無虞，此畢業後的中藥加強訓練，相似於國外的專科藥師制度，如加護病房專科藥師、癌症專科藥師、感染專科藥師等，國內宜加速朝向中藥專科藥師制度的設立。

國家證照考試的目的是要保障民眾，不是為了專業團體。畢業後的中藥加強訓練，是屬於中藥專科的加強訓練，絕非是只有十六學分的中藥訓練；藥師國考，許多藥物的基本知識都是共通的，考題考與中藥相關者遠超過三十％。基於保障用藥安全，堅決反對設立中藥技術士，因為只要牽涉醫療，中藥是藥品，不是商品，切勿在屬於醫療的藥事法中，增設屬於勞動部的技術士。

（作者為台大藥學專業學院院長、教授，台大醫院藥劑部主任）