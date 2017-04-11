自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫

中共綁架台灣人民李明哲是既定的政策；在李妻李凈瑜上機到中國救夫的前一刻，悍然取消其「台胞證」，擺明就是證成「國台辦」所宣稱「不可能得逞」的恫嚇。中共殺雞而用牛刀，不只是對付李明哲一人一家，而是給全台灣人民顏色看。

指認李明哲「被綁架」是「兩岸掮客」李俊敏說的。中共為何綁架李明哲？其實原因不難索解，這是反制台灣羈押共諜周泓旭的強力反擊。周泓旭是三月九日晚間收押禁見，十天後李明哲在珠海被失蹤；兩案最大的不同是，周案由台北地檢署依「國安法」聲押，有事證有人證有法條，符合所有司法程序；至於李案，沒有任何收押訊息，直到李妻召開記者會公開宣布「赴中救夫」之後，才有李俊敏銜命拿出廣東國安單位的李明哲手書「密件」，而且表示一旦李妻飛往北京投訴，將立刻播出「認罪影片」。最後威脅失敗，中共悍然祭出取消「台胞證」手段，赤裸裸地硬幹！

李明哲救得出來救不出來？國際的聲援，包括ＮＧＯ、人權組織、媒體、輿論等等，中國才不怕。中國最怕的其實不是國際力量，是台灣人民。一旦台灣發動反中大運動，不買中國貨、不到中國旅遊、不進行交流……。這才是救命招術，端看民進黨敢不敢！

至少民進黨總可以先肅清內部替中國跑腿的一切黑幫、組織，可以「打狗給主人看」。即以李俊敏所屬的「海峽兩岸人民服務中心」為例，該中心是一九九九年二月由強姦犯馮滬祥創立，而且是先獲得中共國台辦主任陳雲林承諾支持，據其官網：「目前仍為國內唯一獲得『大陸』行政部門認可的民間服務窗口。」二○○三年二月才在台灣正式登記為財團法人，再根據其官網：「對內改稱『兩岸人民服務協會』，對『大陸』仍稱『兩岸人民服務中心』。」原因呢？官網也告白了，原來是為了與「國台辦」所屬「經濟科技交流中心」對口。這不是中共附隨組織是什麼？

放在此一背景，才能明瞭李俊敏是中共的小嘍囉。李妻不受李俊敏的脅迫，憤而抖出內情，李俊敏寫了一千六百字自清，更證實他身分的可疑。只問三點：①「海協會」接觸李明哲家屬，為什麼透過他？為什麼李俊敏有國安單位的李明哲手書？②為何李俊敏強調要救人就不可提台灣人權價值？③為什麼恫嚇李妻一旦上飛機，「馬上播出李明哲認罪影片」？因為這涉及恐嚇罪，李俊敏自供：根據中共刑法與刑事訴訟法，「沒有規定審訊期間的圖像，一定需要進入新聞畫面」。這就是中共威嚇的一貫伎倆；香港銅鑼灣書店老闆李榮基就有認罪影片出現在「鳳凰衛視」上。所以有而且只有野蠻中共才會玩認罪影片的把戲，有而且只有中共狗腿子才會拿這個脅迫受害人家屬。

李妻說：「不能沒有尊嚴像狗一樣活著。」勇者李凈瑜！李明哲「被失蹤」，狗腿子明目張膽對李妻動私刑，民進黨不能只像狗一樣叫叫？！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）