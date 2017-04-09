自由廣場》誰在污名化軍公教？

◎ 李毅清

淡大包姓副教授前往美國，親身見識美國民眾尊重軍人的方式感到敬佩，因而感嘆：「我的國家視軍人為米蟲，因為沒有打仗，所以他們不受重視，甚至還踐踏他們的尊嚴。」

視軍人為米蟲的這個「國家」，如果是指老蔣至今的國家，那毫無疑問，國民黨要負最大責任。如果是單指現在小英政府領導的國家，那應說清楚講明白，究竟是哪些可以代表國家的政府官員、在什麼時間、用什麼方式把軍人視為米蟲，好讓小英政府知道並做懲處改進。

至於「踐踏他們尊嚴」一事，不要忘了，「自重自愛」者的尊嚴絕對不會被踐踏。輿論強烈批判退將頻頻前往中國，與對方軍頭高幹做有失節度的交流，不但自辱尊嚴，還損及國格，這種軍人尊嚴被踐踏，只能說咎由自取，怪得了誰？筆者曾讀過一篇敬軍文章，指美國一架國內航班，在關機艙門之前向全機旅客宣布，公司刻意保留的兩個商務艙座位貴賓即將登機，結果上機的是兩位穿著軍服的二等兵，空服員廣播兩人剛從伊拉克戰場回國，頓時機艙內掌聲如雷。同樣都從敵國回來，我們的退將是出賣尊嚴、違背國家忠誠，美國小兵則是賣命戰場完成任務，誰該被尊敬，不言而喻。

絕大多數軍人都奉公守法、保國衛民，大家都會給予掌聲尊敬，不會去踐踏他們的尊嚴。至於通敵退將，以及虐待小兵、上班開小差喝花酒、性騷擾女部屬、扯爛污等少數現役軍人，不知還有什麼尊嚴可敬？

（作者為退休教師）

◎ 林志翰

電視政論節目上，某位警察代表不斷跳針，認為警察勞苦功高，一天工作十二小時，頭禿、臉上黑色素沉澱，夸言支持年金改革，但拒絕退休金變少。

來賓周玉蔻看不下去說，警官哥哥為了讓家裡的弟弟妹妹可以念一般大學，選擇政府公費就讀中央警官學校。父母不用煩惱哥哥大學四年的學費，哥哥每個月還有零用金可以拿，出來工作更是有所保障。感謝政府解家中燃眉之急都來不及了，當年怎麼可能還有其他心思貪圖那現在令社會大眾稱羨卻拖垮政府財政的退休金呢？

筆者同樣身為師範公費生，當年選擇教書，雖不是因家中經濟拮据所致，但教育志業與工作薪資讓我做出職業抉擇，捨台大機械而就讀師大數學。

許多退休軍公教用「信賴保護」原則連結退休金，委屈地認為自己就是因為這份退休金從事軍公教的行業，疾呼一毛都不能少的強硬態度，讓人看見貪婪的心，更加暴露出缺乏感恩、缺乏回饋社會的人格態度！

誠如周玉蔻所言，部分軍、警、公教退休人員捍衛退休金時說出的種種脫序言論，讓人看到軍公教的墮落，更讓人驚覺，納稅錢竟培養出如此公務體系人員。

（作者為數學老師）