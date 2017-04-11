自由廣場》台灣青年談中國綁架李明哲

呼叫柯文哲

◎ 林進昌

中國羈押李明哲，竟然霸道到連李明哲做了哪些違反中國法令的事、目前羈押在何處等，都沒公開給個說法；週一甚至直接註銷李明哲之妻的台胞證，不讓她前往中國探視。這樣一個視法治如無物、把人權當垃圾的流氓國家，有甚麼資格和台灣談統一？這樣一個動不動就像黑道一樣耍狠、霸凌台灣人民的共產黨極權國家，叫甚麼大國？至於那些抱中國大腿的台灣政黨、政客、媒體，你們是不是應該更熱心於拯救李明哲這樣一位外省籍的非政府組織工作者？否則，如何解釋自己被意識形態遮蔽而是非不明的眼光？最後，請柯文哲先生發表高見、想想辦法，本著您再三讚頌「兩岸一家親」的寬厚胸懷，一本慈悲，救救李明哲吧！光在那邊批評香港怎樣、新加坡怎樣，就是不敢說中國怎樣，你是怎樣？拍馬屁搶第一，救人閃邊去，這像個醫生嗎？

（作者為國考生，台北市民）

她要救的 是我們所有人

◎ 王法明

人權工作者李明哲遭中國監禁多日，昨日其妻李凈瑜女士表示接到線人轉交的李明哲手書，並要求李凈瑜不得赴北京要人。只要乖乖配合，李明哲就可以得到釋放。反之，只要李凈瑜前往北京，就要讓李明哲在電視上「被道歉」。隨後見恫嚇無法得逞，竟然註銷李凈瑜的台胞證，斷絕她入境中國的一切可能。

這幾年來，中國屢次境外綁架，帶走香港銅鑼灣書店等人、扣留瑞典籍的記者，更讓我們認識到，就算你甚麼都沒有做錯，只要中國有需要，隨時說綁就綁。面對這樣一個沒有法治的流氓國家，只能訴諸國際壓力，才有機會讓它放人；同時我們也看到了台灣參與國際人權事務的重要性──正是因為台灣的特殊地位，我們格外仰賴國際公民社會的協助。因此，和國際人權組織互相支援，並肩作戰，協助其他國家（包括中國）的人權狀況，反而能回過頭來保障台灣人的人權──而這不就是李明哲在做的事情嗎！

台灣人必須清楚認知：如果我們繼續服從中國規劃好的買辦管道，就是在宣布「這套劇本有效」，豈不是鼓勵中國繼續綁架、甚至擴大綁架？反過來想，我們唯一脫困的方法，就是告訴中國，這招沒用，我們不會怕。從這個角度看來，李凈瑜要救的不只是李明哲，而是我們所有人。

（作者為獨立青年陣線成員，雲林縣民）