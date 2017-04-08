自由廣場》文化民主力 遺址趕廟公

◎ 林奎妙

全國文化會議台東場將於週日登場，會議主題之一是「推動文化治理與組織再造」，即「文化民主力」的探討。此次全國型會議選擇自屏東、花東起跑，雖有顛覆城鄉差距之意，但能否掌握地方文化治理爭議來開展關於「民主」的討論，恐怕將是地方公民買不買單的關鍵。

以台東長濱鄉八仙洞遺址正發生「遺址趕廟公」一案為例，縣府為呼應中央在八仙洞打造國定遺址展示館的政策，近年花了不少公帑拆除八仙洞洞內廟，訴求「刀下留廟」的民眾四處陳情，皆未獲正面回應。支持留廟者認為，此類穴居兼信仰的空間選擇，係屬民間「巖仔」信仰文化之一，將被拆除的「潮音洞」甚至可推衍至殖民時期曹洞宗在台的分支；也因歷任住持皆為客家人，使其成為殖民中後期遷徙至長濱製腦的客家族群信仰中心，實不宜在進行任何文化價值的探究前，就任意抹去長濱移民圖譜的重要環節。

無奈縣府長期以來皆祭出司法手段來遂行驅逐洞內廟的政策。以潮音洞為例，地方政府曾以刑法竊占罪、行政法違建處分控告潮音洞廟方，但擁有合法寺廟登記與繳稅紀錄的廟方，僅讓縣府在民法返還土地一訴上取得正當性。我們不禁要問，「文化資產保存法」做為特別法，理應積極以「文化視角」面對洞內廟的文化性、修正遺址展示計畫、納入民間信仰重新規劃。但無論是台東文化處或中央文化部，面對民間的訴求，皆選擇高舉「訴訟已定」來迴避面對「文化內涵」的存在，造成強勢文化（國定遺址）排除弱勢文化（地方信仰）的現象，這不但是特別法行使單位的怠惰，甚至是來自文化單位的迫害，因為縣府的拆廟經費就來自文化預算！

若把此爭議放在全國文化會議「推動文化治理變革與組織再造」命題下檢視，無疑點出文化治理最尖銳的命題：任何政策若缺乏民眾監督、發聲與參與機制，由上而下推動國家建設的同時，也可能破壞珍貴的地方文史。那麼，未來六年一百億的「歷史再造現場」，到底是文化甘霖的降臨，還是各地文化浩劫的開始？八仙洞洞內廟爭議無疑是一帖顯影劑，還請台東縣文化處和文化部三思，儘速撤回錯誤的治理模式吧！（作者為文化工作者）