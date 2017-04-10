自由廣場》師大附中校方失職

◎ 高志仁

四月九日師大附中校慶，是個溫馨且歡樂的日子，在學生熱情展現班呼和啦啦隊表演，吃喝玩樂園遊會青春活力盡現，畢業多年校友也穿上母校制服重溫學生時光，卻因學生抗議事件蒙上一層陰影。

附中學生或基於和校方往來溝通長期累積的不滿情緒，於七十週年校慶大會升高抗議，切斷麥克風，掛出「校方雖猖獗、附中魂不滅」布條，校方立即撤下抗議布條，並報警處理，理由是學生破壞公物。

僅僅是破壞公物的理由，且沒有立即可見的公共危險疑慮，就可以令校方放棄自主裁量權，未能維護學生表達與校方不同意見在先，率爾引入警力進入校園於後，這是教育界未能以學生自身權益為首要考量的失職顯例，或者甚至是校方長期和學生溝通不良的挾怨報復？

報載教育部次長蔡清華表示，根據教育部和內政部既定協議，在現行犯或立即危險情況，警察才能進入校園，與此次單純學生抗議事件不合，應不適合報警處理，將要求學校提出說明。期望教育部如實辦理，還給台灣學子一個思想言論自由的空間。

（作者為師大附中在學生家長，台北市民）

學生意見 應多聆聽、釋疑

◎ 黃秀梨

師大附中七十週年校慶，有學生在典禮上切斷電源、並懸掛白布條抗議，校方竟然直接報警。個人認為，會發生學生抗議事件，與學校的管理有關。

早在去年六月，師大附中校長因無遴選制度遭學生抗議，恰巧校長七月任滿，八月須選新校長，台師大表示，時間太趕、遴選不及，教育部國教署人事室主任邱東坡認為，依法校方須加緊腳步，召開臨時校務會議，若過渡時期要派代理，也不可任期太長，「今年八月新學期來不及選，總不能明年二月新學期也來不及吧。」結果遲至今年四月六日，師大附中校長遴選委員會第三次會議才決議，同意推薦二位附中校長候選人，送請擇聘。

而且如同校內有團體散發抗議傳單，傳單內容寫道：「學校接連爆出違法事件，第一時間竟然不是澄清質疑，而是揪出透露情報的『內鬼』！」並質疑總務處長期以來發包工程為何多次由同一家廠商得標，「過程中是否存在不當的利益交換？」建議附中校方不妨多聽聽學生意見，總比出事找警察好太多了。

（作者為退休高中教師，彰化縣民）