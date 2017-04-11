自由廣場》三中案 應重啟偵查

◎ 黃帝穎

二○一四年八月高雄氣爆期間，全國忙於救災，但特偵組竟趁亂簽結馬英九三中案，當時引發法界批評特偵組「心態可議」，質疑趁亂簽結是「規避監督」。

昨媒體報導，行政院黨產會追查中影土地案時，果然發現國民黨人士證稱「當時差點收不到錢」等語，且交易案主要決策者馬英九，竟從未被特偵組傳訊，因此黨產會最快本週彙整相關新事證，移送台北地檢署。確實，三中案重啟偵查，有助釐清馬英九出售黨產相關疑案，以及重建人民對檢察官的信賴。

事實上，三中案的疑點，不只有特偵組未傳喚馬英九的明顯瑕疵、趁災簽結等程序問題，國民黨政策會執行長蔡正元更在日前與馬辦發言人徐巧芯隔空交火，爆料「有人賣黨產收不到錢」、「有人會下地獄」等語，顯見三中案疑點，並未因特偵組簽結而釐清，北檢仍有重啟偵查的必要。

更明確的是，黨產會調查中廣案時，發現相關人士證稱國民黨出售中廣股權時「有人出了比趙少康更高的價錢」，直指國民黨賣中廣股權給趙少康，涉及低賣。實務上，此類公司「賤賣」事實，至少涉及刑法背信罪嫌，且不只有蔡正元，北檢可傳喚其作證，應還有更多的黨產會卷內資料，得做為三中案重啟偵查的證據基礎。

簡單地說，特偵組在淪為黃世銘與馬英九共犯洩密、濫權監聽及鬥爭王金平的「政治工具」後，已不具絲毫公信力。因此，特偵組趁高雄氣爆救災期間簽結三中案，完全無法讓社會信服，如今黨產會調查掌握新事證，且蔡正元也隔空爆料，北檢自應重啟偵查三中案。

（作者為律師，永社副理事長）