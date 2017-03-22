自由廣場》〈林保華專欄〉川習會的中國軟肋

習近平與川普即將在四月於美國會晤，民主美國能否壓倒流氓中國，重整全球新秩序，成為關注焦點。這個期望並不空泛，如果美國能夠認清中國的虛弱本質及其流氓本性。

說中國虛弱，乃是因為中國崛起後，目前處於表面囂張而本質虛弱的時期。這是因為不同利益集團的相互爭奪到了水深火熱階段，今秋中共十九大前夕將達到尖銳化時刻，例如將高官家屬財產管理人肖建華從香港綁架回去，以便蒐集政敵的材料。習近平趕在四月與川普會晤，就是要表明他有能力制伏或欺騙川普，作為十九大的政治資本。

習近平這次會晤川普，會以甜言蜜語為主軸，對川普誘之以利，這是他們認定川普「商人重利」的根據。問題是他們過去對美國和世界做過多少經濟、政治、軍事上的承諾，實現了多少？有些更是反其道而行之，就如政府的保護主義貿易壁壘與資助中國商品低價傾銷，南海造島不也如此？習近平有什麼新保證可以再讓美國信任？

習近平之必須行騙，也是因為大規模的人事清洗，已經到了國幾無可用之官，軍幾無可用之將；臨時拼湊起來的習家軍，會有什麼能耐與戰力？中國經濟的下行，更是雪上加霜。

就如不久前中國利用美國大選與政府交接期做許多小動作那樣，美國現在可以以其人之道還治其人之身，索取更多的要價。習近平唯恐談判破裂是他的軟肋。

當然，習近平也會放狗咬人，例如美國國務卿提勒森訪問中國，朝鮮再度發射火箭挑釁。這是中朝之間的默契，因為北京完全可以停止援助迫使朝鮮就範。恐嚇對美企的報復也是一種手段，然而以中國對美貿易的龐大順差，難道不是美國擁有更多的籌碼？而最近宣稱中國第五代戰機殲二十已經成軍，更是因為擔心美國採取軍事行動的嚇唬手段，如果中國自製的殲二十可以成軍，還需要急切的從俄羅斯進口蘇愷三十五來盜取技術？

川習會中最擔心的是，因為川普團隊缺乏外交經驗而受騙，例如提勒森為中國的「建立兩國新型關係」背書，這是習近平第一次見歐巴馬時的陳腔濫調。對騙子是揭穿而不是相互尊重；中國對美國不是尊重而是害怕，中國尊重過台灣、韓國與日本嗎？中國在得意時，對美國也是一樣侮辱，包括欺壓歐巴馬（二○○九年哥本哈根氣候峰會與去年九月G20杭州峰會）。只是現在川普表現強勢，中國才裝出尊重的樣子，這是流氓欺軟怕硬的本性，隨時可以翻臉。

中國也已經不惜巨資收買關係製造川普團隊的分化，以削弱美國的戰力，這也是必須特別警覺的。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）