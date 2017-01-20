自由廣場》〈李筱峰專欄〉勿忘美國利用台獨的往事

◎ 李筱峰

川普終於就任美國總統了！這位非典型政治奇人，在甫當選美國總統時，曾引起世界驚動，也讓台灣人瞠目。但是他演出的「川蔡電話」，比蔡英文更主動地宣示「台灣總統」，讓台灣人一陣暢快。繼而他對「一個中國」政策的質疑，更讓我們引發遐想︱台、美、中關係是否將改變？

不過，瞭解捭闔縱橫的國際政治，就別太一廂情願。試看五十六年前一段美台之間的往事：

一九六一年秋，聯合國舉行大會，蒙古正準備申請入會。當時蔣政權還代表中華民國，仍為安全理事會常任理事國，勢必投否決票。美國總統甘迺迪想出一招，利用在日本的台獨運動來牽制蔣政權，乃邀請台獨運動領袖廖文毅赴白宮訪問。廖文毅於該年九月中先飛往瑞士，等待美國簽證。蔣介石得知此消息，態度立即軟化，表示願意棄權，不再杯葛蒙古入會。美國見目的已達，乃拖延廖文毅的入境，改口只許入境探親，廖不得已，訪問友人之後，於九月底返回日本。

這段往事是美國利用台獨的典型案例，五十六年後的今天，台灣是否還被當籌碼利用呢？這還有疑問嗎？川普與「台灣總統」的通電，是美方的安排，目的在於對付中國，特別要牽制中國在貨幣及貿易上的操控，以及中國在南海的軍事擴張。

川普日前重申，他「不會堅守美國長期以來對台灣實施的『一個中國』政策，除非北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善」。這句話用最基本的邏輯就看懂，等於是說，「只要北京在貨幣與貿易的操縱上有所改善，我川普還是會對台灣繼續實施一個中國政策」。所以，台灣只是美國拿來和中國討價還價的籌碼。

所以我們先別高興太早，但起碼可以安慰的是，台灣還有被當做籌碼的條件與價值。靠別人不是永久之計，但是保持自己的價值與條件，才能在合縱連橫的國際環境中因勢利導，生存發展。

我們不必和「中華民族主義」過不去，但是我們有更高的價值，包括民主自由人權法治。要保守這些價值，就必須確保台灣主體地位的安全。讓台灣「國際化」，或讓台灣「中國內政化」，何者對台灣安全？還有疑問嗎？

台灣海峽每天有五、六百艘的國際船隻通過；美國現在還有「台灣關係法」和「六項保證」的對台承諾。但是我們如果硬要使台灣走向「中國內政化」，讓台灣海峽成為中國內海，則籌碼盡失，誰也幫不了。

「自己的國家自己救」，這句話不是太陽花學運才喊的，早在一九七○年代國民黨教唱的軍歌「莫等待」就在唱了︱「自己的國家自己救，自己的道路自己開。依賴一定死亡，苟安一定失敗」；還有一首「誰都不能欺侮他」，國民黨現在不敢唱了，我們應大聲唱出來：「我生在這裡，我長在這裡，這裡就是我的國家！」

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）