《自由廣場》《林保華專欄》台灣低調疏離中國

習近平最好別放狗咬人 壞了「好事」

中國對台灣一再挑釁，國台辦主任張志軍在北京兩會期間，有關「台獨之路走到盡頭就是統一」的言論，終於引發台灣的反擊。國台辦對台灣的誤判，導致政策失誤，不但沒有反省檢討、改弦更張，還一再恫嚇，中台關係勢將分道揚鑣。

在中國強硬政策下，台灣已經越來越疏離中國。《工商時報》二月十四日有一篇「經部裁撤ＥＣＦＡ專案辦公室」的報導，提及「知情人士說，蔡英文總統表示『兩岸要維持現狀』，但新政府不談九二共識，大家都心中有譜，不會再有『ＥＣＦＡ』經貿諮商互動，因此政院『順勢』整併裁掉ＥＣＦＡ專案小組」。

《自由時報》三月十日則報導，「中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣」。近來中國資金外逃嚴重，中國竟然再動腦筋想挖台灣的牆腳，然而馬英九賣國助中的時代已經過去了。

面對中國的忘恩負義，願意做傻瓜的台商也越來越少。一月下旬出版的《財訊》第五二一期報導：「台商逃離潮再現，這回帶錢一起跑！工廠關了，人也不再留戀了！」不管有些台商過去多麼糊塗，但是他們既然是台商，台灣政府還是有盡量保護他們的責任，不容中國政府予取予求。

蔡英文政府對此都很低調，或者可說是在「配合」習近平。因為習近平今年的主要任務是召開中共十九大，為他的「終身制」鋪路而不願橫生枝節，中台任何一方高調宣揚這些事情，都會引發中國拳匪的躁動，迫使習近平必須做出回應。只有習近平的政敵，如張德江處理香港問題，以及不知是糊塗還是有意的張志軍來挑釁台灣，或者軍中別有所圖將領對外胡言亂語來刺激美日，都在破壞習近平的「好事」。

因此，對台美、台日關係以及台灣外交關係的發展，台灣內部的改革，習近平應該避免說三道四與干預才對。如果高調恐嚇、放狗咬人，或者鼓動第五縱隊在台灣的擾亂與破壞活動，台灣也可能調整自己的做法，給予適當的反制。例如最近高層與陸委會對張志軍的反駁、對一中承諾書與中生共諜案的披露及反制等。

台灣雖是小國，但在對中國恐嚇威脅乃至顛覆活動方面的反制，並不是沒有籌碼。大家不妨禮尚往來，如果中國做得太過分，我相信在中共十九大前夕，台灣不是沒有可使十九大雞飛狗跳的好牌，有些牌還可以配合美國、日本一起打。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）