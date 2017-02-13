自由談》川普、習近平、小雞賽局

從美國總統川普操作國際關係的手法分析，他似乎在玩一種chicken game，但在對撞邊緣，及時或何時踩煞車？他認定的「美國利益優先」，是他決策的最重要判準。

chicken game，被譯為小雞賽局、膽小鬼博弈、懦夫賽局、鬥雞博弈等，最簡單的比喻就是，兩個車手在同一車道對開，誰先轉彎閃避，誰就是chicken。

川普及他的國安團隊曾嚴詞批判中國為偷竊國，表示不排除檢討一中政策等等，在川普上任二十天，中國領導人習近平才等到那通「川習電話」。「一中」是最受矚目的川習對話議題，不過，一中的提法及內涵，則是美、中各自表述，川普強調「美國的一中政策」，中方則強調它的「一中原則」，台灣也保有迴旋的解釋空間。

對於川普談到信守美國的一中政策，也出現兩種不同解讀，有政治分析家認為，川普對中國先擺出強硬架式，把本是既定的一中政策，轉化成為對習的一種特殊讓步，隱然成為美方的可用籌碼；中方學者則認為，川普承諾信守一中，讓他的強硬現形、不過是紙老虎。

不過，不論是把一中變成特殊籌碼、或是紙老虎現形，川普對中國顯然在玩chicken game，「川習電話」宣告這一局暫時到此為止，未來還有很多賽局，尤其貿易、匯率、南海、釣魚台、台海等等爭議問題，美中之間還有比不完的chicken game！

美國大而強，最有本錢玩chicken game，就如一部坦克車開過來，看你要怎樣。台灣要特別注意的是，一，未來對美經貿談判時，應避免遭假民粹牽著鼻子被迫上場玩這個遊戲。二，在美中等大國玩chicken game時，絕對不要成為任何一方的籌碼或伴隨的副車！（胡文輝）