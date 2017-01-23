社論》一顆蘋果如何救美、中、台？

美中貿易摩擦迅速升溫，中國領導人習近平日前在「世界經濟論壇」發表演說，聲稱力挺全球化，反對貿易保護主義，企圖營造中國擁抱自由貿易的假象。美國總統川普則在就職演說重彈保護主義戰歌，指控「數十年來，我們讓別的國家富有，但我們自己的財富、力量和信心卻逐漸消失。一個接著一個，工廠關閉離開美國，完全未顧及到數百萬計的美國工人。」因此，他將遵守兩條簡單原則︰「買美國商品、雇用美國勞工」。雙方對壘情勢並未緩和，美中貿易戰幾乎一觸即發。

美中一旦爆發貿易戰，誠如習近平所言，不會有贏家。不過，若比較雙方的經濟條件與實力，中國受創之劇必定遠大於美國。美國是高所得的先進經濟體，產業擁有創新、研發與技術領先的優勢；相對的中國儘管歷經三十多年的快速成長，仍屬開發中國家，縱使以十三億人口之眾，整體經濟規模仍無法與三億多人口的美國相提並論。尤其，中國產業以勞力密集、傳統能源、超限開發型態為主，近年雖試圖向綠能、網路與自動化轉型，但仍處起步階段，成效有限，經濟的核心仍是生產與代工型態。兩者一旦相互進行懲罰報復，美國可以製造業回流代替，即便有些產業本土勞動成本太高，亦可將外包訂單轉移到東協、印度、孟加拉、巴基斯坦等新興經濟體，不虞無法滿足企業降低成本的需求。這些奮起的新興市場擁有充沛的勞力，恰好充當美國貿易戰的自然同盟軍。反觀中國，固然有部分電商、社群網站、行動支付、OTT、遊戲產業，藉市場龐大與獨佔之利形成少數產業巨獸，狀似騰雲駕霧，站在雲端，風風光光，其實腳底並不踏實，只是藉市場投機資金挹注、炮製的網路泡沫，無法成為中國經濟的支柱。加上中國經濟近年每況愈下，債務、房地產泡沫，產能過剩、資金大量外流，一旦製造業在貿易戰中遭到重創，無異雪上加霜，引發中國經濟的崩解。

其實，中國產業的強項在低成本的製造業，創新轉型仍未到位，此番美中貿易大戰拚搏的焦點卻在製造業，對中國尤其不利。川普在選舉時就已吹起宣戰的號角，當選後更展開實際行動，在推動製造業回流上，一手宣稱將營所稅由三十五％降至十五％，另一手則放話將海外生產輸回美國的商品課徵三十五％邊境稅，胡蘿蔔與棒子齊施，果然發揮強大效果。通用、福特、豐田、現代等大汽車廠有些取消墨西哥投資計畫，有些強調擴大投資美國，雖然看似針對墨西哥，其實是殺雞儆猴，主要對象係其貿易逆差最大的中國，因此中國阿里巴巴集團創辦人馬雲也急急赴美向川普輸誠。

不過，中國台商在美中貿易戰中更可能成為夾心餅乾，陷入兩面不是人的尷尬處境。以鴻海為例，它是蘋果最大組裝廠，僱用一百萬以上的勞工，現階段對中國創造就業與出口的貢獻，是無可取代的，因此中國內部才會出現不要讓鴻海跑掉的呼聲。然而，川普欲達成製造回流美國的指標性企業便是蘋果，只要蘋果願意回到美國生產，川普平衡美中貿易逆差，任內創造兩千多萬個工作機會的目標就向前邁出一大步，所以能否成功導引蘋果回流，成為川普美國製造政策的試金石。有人戲稱去年是一顆蘋果救台灣，也救了中國，川普顯然了解箇中奧妙，因此也要爭取一顆蘋果救美國。而鴻海便在此敏感情境中，宣布分別在兩國擴大投資，且據稱，鴻海董事長郭台銘更因避免中國不悅而缺席川普就職典禮，顯見中國台商的動輒得咎。

易言之，以鴻海的產業實力，在美中摩擦中猶戰戰兢兢，不敢稍有差池，得罪任何一方，其他中國台商處境之艱難可以想像。然而，危機常是轉機之起點。台商若拿捏不當，固然會遭到兩面夾擊，但這也反映出台商是雙方都必須極力爭取的關鍵角色。因此，中國台商如何利用自身的優勢，避開美中對撞的衝擊，建立美中皆不能摧折的夥伴關係，加上政府也應提供政策指引的助力，甚至吸引台商回流，則看似一場大災難反可化為台灣經濟的大轉機。