《自由廣場》川普制約中國霸權

◎ 張旭成

中國的美國專家一度認為川普只是商人，會跟中國做生意的務實主義者；不重視地緣政治，會從亞太撤退的孤立主義者，中國可趁虛而入，稱霸全球。

北京對川普看走了眼。川普與蔡英文總統通話，打出先手，挑戰北京的一中原則，批評中國在南海軍事化，未能盡大國責任約束朝鮮去核，指責中國操縱匯率和重商主義行徑，著實讓北京領導人驚慌失措，畢竟川普大大不同於可讓北京予取予求的歐巴馬。

本月上旬川普與習近平進行電話對話，北京官媒及其在台灣傳聲筒對川普接受「一中」大做文章，散佈川普做了重大讓步的假消息，自覺良好。其實，川普先禮後兵；白宮的聲明說「川普總統依習主席的要求，同意遵從美國的一中政策」。美國的一中政策不同於北京的一中原則，美國只承認中華人民共和國代表中國，但不接受其擁有台灣主權，也反對其使用武力及非和平手段併吞台灣或改變台灣現狀。

美國國務卿提勒森多次表達美國在「台灣關係法」和「六大保證」下對台灣的重要承諾。二月九日他出席白宮國安會，決定川習對話的重點，以及界定新政府「一中政策」的內涵。據知，他著力排除把台灣作為美中貿易、安全和其他議題的談判籌碼。

令北京不安和反感的是川習對話幾個小時後，川普與日本首相安倍在白宮舉行高峰會，承諾強化美日安保合作，並確認美國對有主權爭議的釣魚台島嶼有防衛義務。川普並高規格招待安倍夫婦到邁阿密度週末，充分展現美日的特別關係。

川普不是孤立主義者，他宣布「以實力求和平（Peace Through Strength）」的外交國安策略，終結歐巴馬對國防預算縮減，大規模重建美國海軍，把現在兩百七十四艘軍艦增加到三百五十艘。白宮宣佈美方在南海議題上將採取強硬的立場，阻止中國在該海域持續填海造陸、擴張軍武勢力，以保護美國及其他國家在該海域的國際利益。

美國卡爾文森號航母（Carl Vinson）打擊群已在十八日展開南海巡航任務，在南海島礁十二浬內巡弋挑戰中國對南海的主權主張。這是美國劍及履及，宣示其捍衛亞太地區安全及制約中國霸權的決心。（作者為美國賓州州立大學政治系名譽教授，曾任國安會副秘書長）