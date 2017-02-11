自由談》川習床頭吵床尾和？

川普與習近平。（歐新社）

無論對川普的評價如何，不變的事實是川普再怎麼狂妄，仍是一個不折不扣的生意人。生意人理性計算得失，不做虧本生意，在國際政治上亦復如此。台灣與中國在川普眼中，絕對不是自由與極權的差別。

他接小英的祝賀電話，是因為台灣每年向美國購買數十億美元軍火，接個大客戶的禮貌性電話，是商場基本禮儀，何必大驚小怪！而他先前對中國毫不假辭色，罵它是小偷、匯率操縱國，是因為川普認為中國在貿易上佔盡便宜，而美國中西部工業重鎮幾乎淪為廢墟，也是由於中國搶走工作機會，因此他要以高關稅對付中國，並且降低企業稅吸引美企回國投資。

美國之所以成為自由世界領袖，維護國家利益固然是重要考量，但表面上還要打著「民主」、「自由」、「人權」的旗號，以王師之姿征伐蠻夷之邦。但商人川普卻不吃文明社會這一套繁文縟節，即使傳統的重要友邦德國、日本、澳洲，一旦碰觸川普的移民與匯率禁區，都可以像斥罵小弟一樣，堂堂一國之尊變臉潑婦，在推特上罵街。

崇尚實力為原則，所以川普與普廷惺惺相惜，完全不避諱地曬恩愛，互相表達傾慕之情。川普這種只愛肌肉，不愛內涵的心緒，即使一時之間與中國強硬對抗，但終究會被中國那種拳頭至上的野蠻人所吸引。

川普只重商道，不重王道。中國的崛起，所謂中國特色的社會主義其實就是國家資本主義，而且政治控制毫不放鬆，一言以蔽之，就是商道加霸道，本質上與川普大有契合之處。

川普與習近平一通電話，就送上承認一中政策的大禮；美中一旦解決了貿易歧見，床頭吵變成床尾和，也是合理的發展，台灣人根本不必太驚訝。（蘇多）