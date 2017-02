自由限時批》通完電話後 川普又狠打臉中國？！

川普與習近平。(歐新社)

◎杭東

川普的團隊真是高啊!一面讓川普和習近平寫信道賀新春, 一面誘引習打電話給川普,還彼此各表「一中」一番, 讓北京一步步掉入陷阱。此從今天與日本首相安倍發表的共同聲明, 就不難看出,過去傳言的「聯日俄制中」大戰略(川普和普丁「 麻吉」,無庸贅言。而近來白宮國家安全顧問弗林(Michael Flynn)頻和莫斯科接觸,和國防部長馬提斯(James Mattis)近日訪日韓的強硬談話等),已然浮現。 今更強調美日不可動搖的同盟關係,是亞太和平、 繁榮和自由的基石。 美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。 並確認,美日安保條約的第五項「涵蓋釣魚台列島」, 反對任何損害日本在這些島嶼的行政權的片面舉動。

川普與安倍。(路透)

值得一提的是,川普今天更在與日相安倍會談後,舉行共同記者會, 猶大吃北京豆腐,頗不尋常。 在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性, 以及匯率操縱問題時,川普回答,他和習近平進行了長談, 兩人討論很多議題,當他發言之際,美中有很多代表都在會談, 這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。

何以川普一夕突然轉變對中共的態度?恐不只是兩手策略, 而是在各表「一中」上,北京媒體大肆歪曲報導和評論( 說是川普向中方低頭云云),激怒了川普團隊, 從白宮發布的新聞稿不難了然。新聞稿中強調,是「 在習近平的要求下,川普『尊重』honor『我們的(美國的川普政府)一個中國政策』(our one China policy)。(原文是: The two leaders discussed numerous topics and President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy.)。

簡言之,川普的原意就是不會與美國過去一貫的一中政策立場一樣, 但也不會遵循中國的一中原則。(英國「衛報」 早已報導川普有自己的一套「一中」想法,不是北京能左右的, 連川普團隊都強調美國已不會讓「中國說了算!」)

明乎此,北京似乎高興太早,以為川普被國內輿論批得焦頭爛額, 連「移民禁令」都被司法困住,無暇顧及「對外」( 忘了川普還有鷹派國安團隊在幹活);殊不知川普正師法美國第7任 總統、民主黨創黨人安德魯·傑克森(Andrew Jackson,1767年3月15日-1845年6月8日) 的「破舊創新」大工程,已在司法部門部署, 例如最近提名聯邦法官葛薩奇(Neil Gorsuch)擔任大法官,遞補這已經懸空1年, 舉足輕重的最高法院職位,另提名的共和黨參議員塞森斯(Jeff Sessions),近日在國會低空通過出任司法部長( 司法部已參與捍衛川普政府有關移民政策的行政命令)等種切, 就是設法突破司法壓制總統行政命令的做法。

再者,在8日發生一樁激怒川普政府的事。根據《路透》報導, 一名匿名的美國官員表示,美國海軍1架P-3巡邏機與中國1架軍 機8日在南海上空相遇,雙方在中沙群島上的黃岩島附近空域接近, 最近距離僅相隔約305公尺; 這名官員稱中美軍機相遇在去年只發生過兩次(註:2001年轟動 一時的「中美撞機事件」, 就是一架美國偵測機在海南島東南海域上空, 與一架中國戰機發生擦撞,美國偵測機迫降海南島,機上24位機員 被扣押,中國飛行員跳傘失蹤,中美雙方就事件責任僵持不下, 更演變成為了一場外交危機)。

須知,川普在大選或就任期間,最在意就是南海問題,上次發生「 偷取」美艦巡航南海的「潛水器」事件,川普曾用twitter痛 批,後又有「遼寧號」航母繞行東海、台海、南海,還誇耀「 突破第一島鏈」等等,川普核心團隊成員是如何看待的,從國務卿、 白宮國安顧問、國防部長及白宮首席策士等都紛紛發表強硬談話, 均都刊登在國際媒體上,已是不言而喻矣。

所以,當川普寫信到習大大打電話,乃至北京媒體胡搞瞎搞, 到軍事小動作不斷,並在經貿上摞狠話等等,都是這些天發生的, 怎不令川普團隊火大!

無怪原先不打算與安倍談釣魚台等複雜事務, 突轉為由川普與安倍發表共同聲明, 強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石。 美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。 連美日安保條約涵蓋釣魚台列島等,一次敲定!可說是其來有自。

顯然,北京「吃緊弄破碗」,能怪誰耶?!