自由限時批》通完電話後 川普又狠打臉中國？！

川普與習近平。（歐新社）

◎杭東

川普的團隊真是高啊！一面讓川普和習近平寫信道賀新春， 一面誘引習打電話給川普，還彼此各表「一中」一番， 讓北京一步步掉入陷阱。此從今天與日本首相安倍發表的共同聲明， 就不難看出，過去傳言的「聯日俄制中」大戰略（川普和普丁「 麻吉」，無庸贅言。而近來白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）頻和莫斯科接觸，和國防部長馬提斯（James Mattis）近日訪日韓的強硬談話等），已然浮現。 今更強調美日不可動搖的同盟關係，是亞太和平、 繁榮和自由的基石。 美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。 並確認，美日安保條約的第五項「涵蓋釣魚台列島」， 反對任何損害日本在這些島嶼的行政權的片面舉動。

川普與安倍。（路透）

值得一提的是，川普今天更在與日相安倍會談後，舉行共同記者會， 猶大吃北京豆腐，頗不尋常。 在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性， 以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談， 兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談， 這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。

何以川普一夕突然轉變對中共的態度？恐不只是兩手策略， 而是在各表「一中」上，北京媒體大肆歪曲報導和評論（ 說是川普向中方低頭云云），激怒了川普團隊， 從白宮發布的新聞稿不難了然。新聞稿中強調，是「 在習近平的要求下，川普『尊重』honor『我們的（美國的川普政府）一個中國政策』（our one China policy）。（原文是： The two leaders discussed numerous topics and President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy.）。

簡言之，川普的原意就是不會與美國過去一貫的一中政策立場一樣， 但也不會遵循中國的一中原則。（英國「衛報」 早已報導川普有自己的一套「一中」想法，不是北京能左右的， 連川普團隊都強調美國已不會讓「中國說了算！」）

明乎此，北京似乎高興太早，以為川普被國內輿論批得焦頭爛額， 連「移民禁令」都被司法困住，無暇顧及「對外」（ 忘了川普還有鷹派國安團隊在幹活）；殊不知川普正師法美國第7任 總統、民主黨創黨人安德魯·傑克森（Andrew Jackson，1767年3月15日－1845年6月8日） 的「破舊創新」大工程，已在司法部門部署， 例如最近提名聯邦法官葛薩奇（Neil Gorsuch）擔任大法官，遞補這已經懸空1年， 舉足輕重的最高法院職位，另提名的共和黨參議員塞森斯（Jeff Sessions），近日在國會低空通過出任司法部長（ 司法部已參與捍衛川普政府有關移民政策的行政命令）等種切， 就是設法突破司法壓制總統行政命令的做法。

再者，在8日發生一樁激怒川普政府的事。根據《路透》報導， 一名匿名的美國官員表示，美國海軍1架P-3巡邏機與中國1架軍 機8日在南海上空相遇，雙方在中沙群島上的黃岩島附近空域接近， 最近距離僅相隔約305公尺； 這名官員稱中美軍機相遇在去年只發生過兩次（註：2001年轟動 一時的「中美撞機事件」， 就是一架美國偵測機在海南島東南海域上空， 與一架中國戰機發生擦撞，美國偵測機迫降海南島，機上24位機員 被扣押，中國飛行員跳傘失蹤，中美雙方就事件責任僵持不下， 更演變成為了一場外交危機）。

須知，川普在大選或就任期間，最在意就是南海問題，上次發生「 偷取」美艦巡航南海的「潛水器」事件，川普曾用twitter痛 批，後又有「遼寧號」航母繞行東海、台海、南海，還誇耀「 突破第一島鏈」等等，川普核心團隊成員是如何看待的，從國務卿、 白宮國安顧問、國防部長及白宮首席策士等都紛紛發表強硬談話， 均都刊登在國際媒體上，已是不言而喻矣。

所以，當川普寫信到習大大打電話，乃至北京媒體胡搞瞎搞， 到軍事小動作不斷，並在經貿上摞狠話等等，都是這些天發生的， 怎不令川普團隊火大！

無怪原先不打算與安倍談釣魚台等複雜事務， 突轉為由川普與安倍發表共同聲明， 強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石。 美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。 連美日安保條約涵蓋釣魚台列島等，一次敲定！可說是其來有自。

顯然，北京「吃緊弄破碗」，能怪誰耶？！