自由限時批》通完電話後 川普又狠打臉中國？！

川普與習近平。（歐新社）
◎杭東
川普的團隊真是高啊！一面讓川普和習近平寫信道賀新春，一面誘引習打電話給川普，還彼此各表「一中」一番，讓北京一步步掉入陷阱。此從今天與日本首相安倍發表的共同聲明，就不難看出，過去傳言的「聯日俄制中」大戰略（川普和普丁「麻吉」，無庸贅言。而近來白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）頻和莫斯科接觸，和國防部長馬提斯（James Mattis）近日訪日韓的強硬談話等），已然浮現。今更強調美日不可動搖的同盟關係，是亞太和平、繁榮和自由的基石。美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。並確認，美日安保條約的第五項「涵蓋釣魚台列島」，反對任何損害日本在這些島嶼的行政權的片面舉動。
川普與安倍。（路透）
值得一提的是，川普今天更在與日相安倍會談後，舉行共同記者會，猶大吃北京豆腐，頗不尋常。在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性，以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談，兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談，這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。
何以川普一夕突然轉變對中共的態度？恐不只是兩手策略，而是在各表「一中」上，北京媒體大肆歪曲報導和評論（說是川普向中方低頭云云），激怒了川普團隊，從白宮發布的新聞稿不難了然。新聞稿中強調，是「在習近平的要求下，川普『尊重』honor『我們的（美國的川普政府）一個中國政策』（our one China policy）。（原文是： The two leaders discussed numerous topics and President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy.）。
簡言之，川普的原意就是不會與美國過去一貫的一中政策立場一樣，但也不會遵循中國的一中原則。（英國「衛報」早已報導川普有自己的一套「一中」想法，不是北京能左右的，連川普團隊都強調美國已不會讓「中國說了算！」）
明乎此，北京似乎高興太早，以為川普被國內輿論批得焦頭爛額，連「移民禁令」都被司法困住，無暇顧及「對外」（忘了川普還有鷹派國安團隊在幹活）；殊不知川普正師法美國第7任總統、民主黨創黨人安德魯·傑克森（Andrew Jackson，1767年3月15日－1845年6月8日）的「破舊創新」大工程，已在司法部門部署，例如最近提名聯邦法官葛薩奇（Neil Gorsuch）擔任大法官，遞補這已經懸空1年，舉足輕重的最高法院職位，另提名的共和黨參議員塞森斯（Jeff Sessions），近日在國會低空通過出任司法部長（司法部已參與捍衛川普政府有關移民政策的行政命令）等種切，就是設法突破司法壓制總統行政命令的做法。
再者，在8日發生一樁激怒川普政府的事。根據《路透》報導，一名匿名的美國官員表示，美國海軍1架P-3巡邏機與中國1架軍機8日在南海上空相遇，雙方在中沙群島上的黃岩島附近空域接近，最近距離僅相隔約305公尺；這名官員稱中美軍機相遇在去年只發生過兩次（註：2001年轟動一時的「中美撞機事件」，就是一架美國偵測機在海南島東南海域上空，與一架中國戰機發生擦撞，美國偵測機迫降海南島，機上24位機員被扣押，中國飛行員跳傘失蹤，中美雙方就事件責任僵持不下，更演變成為了一場外交危機）。
須知，川普在大選或就任期間，最在意就是南海問題，上次發生「偷取」美艦巡航南海的「潛水器」事件，川普曾用twitter痛批，後又有「遼寧號」航母繞行東海、台海、南海，還誇耀「突破第一島鏈」等等，川普核心團隊成員是如何看待的，從國務卿、白宮國安顧問、國防部長及白宮首席策士等都紛紛發表強硬談話，均都刊登在國際媒體上，已是不言而喻矣。
所以，當川普寫信到習大大打電話，乃至北京媒體胡搞瞎搞，到軍事小動作不斷，並在經貿上摞狠話等等，都是這些天發生的，怎不令川普團隊火大！
無怪原先不打算與安倍談釣魚台等複雜事務，突轉為由川普與安倍發表共同聲明，強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石。美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。連美日安保條約涵蓋釣魚台列島等，一次敲定！可說是其來有自。
顯然，北京「吃緊弄破碗」，能怪誰耶？！