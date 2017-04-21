自由開講》官方司改者的良心

陳逸南

依自由時報4月13日A2報導，司法改革國是會議第三分組12日召開會議，分組副召集人、法務部參事陳瑞仁提案優先討論「檢察官定位」議題，分組召集人瞿海源堅決反對變更議程，氣得拍桌和撥掉麥克風，起身揚言「我辭職不幹了」，陳瑞仁後來撤案，瞿才息怒，按原定議程繼續開會。

瞿海源在司改國是會議分組會議上，為了變更議程問題動怒。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

由上述報導，我們發現在司改過程，充滿了「本位主義」的作祟，另由資料顯示1999年全國司法改革會議，由於當時葉金鳳部長行使否決權之下，將刑事訴訟制度與檢察官職務相關部分之重要改革改革議題（10個議案）全部封殺，實屬遺憾。

瞿海源先生於1999年4月1日發表「整合力量支持司法改革」一文指出，翁岳生院長也明白，要徹底改造司法，必定和其他機構有關，因此他希望各機構放棄本位，共同努力。其實在司法院宣布改造藍圖當天及次一日，檢察官機構就有很多不同的意見，也提出了當事人的實際困難。更大的麻煩可能在立法機構、行政部門，甚至總統和國民黨。這些機構本來就和既有的、有問題的司法體系有密切的共生關係，在司法改造過程中很容易成為足已阻擋改革的重大勢力。

該文又指出，司法改造藍圖的中心理念，翁院長指出乃是在於「實現司法為民」。其間以尊重人權為核心，從有罪必罰轉為無罪不受罰，再輔以法官素質的提昇、審判環境之改善、訴訟制度乃至整體司法制度的變革。

重讀18年前的舊文，令人感觸良多。此次司改國事會議的成功與否，官方司改者的良心非常重要，希望不要由於「本位主義」作祟，導致此次司法改革又失敗，再欺騙、玩弄人民了。

（作者為台灣北社理事）

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