自由開講》如何使黨國司法回歸人民？

李道勇

十八年前的「全國司法改革會議」，做成了三十二項決議，但事後鮮少貫徹執行，今天蔡英文政府決定回應民意捲土重來。



此次司改會議共96個議題，每個議題僅能分配到37.5分鐘，我們不解何不再歸納統整，讓委員能暢所欲言？ 其次，副召集人瞿海源還說：會議有兩個「不談」，一是不談廢死，因為那是「政策」；二是不談特赦，因為司改會不談「個案」。但如果不透過一個個活生生的「個案」，又如何整治「恐龍法官」、「奶嘴法官」，讓他們退場？再加上司法院長許宗力提前表態，認為陪審制有嚴重違憲之嫌。這又「不能談」，那又如何使「台灣的司改，回歸人民？」，這可是翁岳生前司法院長說過的話，蔡英文也曾如是說。

全國司法改革會議副召集人瞿海源說：會議有兩個「不談」，一是不談廢死，因為那是「政策」；二是不談特赦，因為司改會不談「個案」。（資料照，記者黃耀徵攝）



司改會不談「個案」，輿論可還有「言論自由」吧！那我們就來回想一下那些「恐龍法官」的劣跡：

二0一0年九月四日。蘋果日報報導：六歲女童遭男子抱於腿上性侵，高雄地院法官說，因為沒有直接證據證明女童有反抗的事實，加上被告和證人都表示女童沒有哭喊或抵抗，法官竟判決：「對未成年人性交罪」最低刑期3年「酌加」二個月，判決三年二個月。此事造成27萬人嗆「恐龍法官下台」。



二0一一年四月九日。自由時報報導：姦殺葉小妹，林國政免死。最高法院合議庭認為，林非預謀殺人，而是葉小妹掙扎喊叫時，林情急下失控殺人，因林罪不屬兩公約規定的「情節最重大之罪」，改判林無期徒刑，合議庭認為，林經長期教化應有改過遷善的可能。「白玫瑰社會關懷協會」梁毓芳怒批：「法官瘋了嗎？又見恐龍院！」。文化大學法律系教授許惠峰批評，若要引用兩公約判生、判死，須先修改刑法，將兩公約具體化才能引用。何況此前，林兩度因性侵服刑八年，先後七次安全評估都沒通過，被認定有再犯之虞，果然出獄一個半月內，林又涉兩件性侵未遂案；隔月再性侵殺害葉小妹。



2010年九月二十六日，超過一萬五千人聚集在總統府前要求淘汰在性侵兒童方面判決不當的「恐龍法官」。隔年美國國務院的年度人權報告也指出台灣恐龍法官不當判決。我們何不整治「恐龍法官」、「奶嘴法官」，讓他們退場？

（作者為文史工作人員）

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