自由開講》基地台落難記

◎林基興

諸如最近貴報報導，台南學甲民眾抗議基地台事宜，約每週總有幾起。

台南學甲民眾抗議基地台。（資料照，記者楊金城攝）



基地台電磁波是否傷人？2006年，世界衛生組織發布第304號文件〈基地台及無線技術〉聲明，基地台產生的射頻信號，不會對人體健康造成短期或長期的負面影響。在公共地區（包括學校和醫院），基地台造成的射頻暴露值，通常只有國際標準的數千分之一；有媒體報導，在基地台附近有多人罹患癌症，但基地台分布甚廣，在基地台附近有多人罹患癌症很可能只是巧合，報導的癌症患者通常罹患多種不同的癌症，並無共通特性，因此基地台及無線科技不太可能是癌症的共通成因；長期的動物研究，均無法證明暴露在射頻訊號的電磁場下，會增加罹癌風險。



反基地台者往往引述，2011年5月31日，國際癌症研究署將手機射頻電磁場歸類為2B級可能致癌物。但不到一個月的6月22日，該署上司的世界衛生組織，發佈第193文件〈電磁場與公眾健康：手機〉指出，「到目前為止，使用手機，沒有証實會對健康產生不良的影響。」但是，一般民眾不知這個故事，反對者依然得逞；正是「劣幣驅良幣」。



反電磁波者，以為基地台電磁波有害，就要拆除基地台，而自以為護民。但當手機距離基地台越遠，訊號越差，手機的發射功率就會變大，電磁波就會越強；例如，中小學附近不准建設基地台，只是使得其學生所受的電磁波越強，因為越缺基地台，信號就需越強。反對者以為拆台是護衛學生，其實「愛之適以害之」（若其電磁波傷人）。



最近，屏東林邊河濱公園的「高抗災通信平台」受到抗爭而拆除，但那是為防災通訊而建，源於2012年莫拉克風災導致土石流等嚴重災情卻缺通訊而設，怎可因部分民眾不解科技而拆除？國家公權力應介入的。

（作者為工程博士）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com