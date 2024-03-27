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社論》絕對不能倒流至「一九八四」

2024/03/27 05:30

「香港國安法」、「民主派DQ」、「愛國者治港」、「二十三條立法」、「媒體一言堂」等，在一九八四中英聯合聲明，英國與港人萬萬沒有想到，比歐威爾小說「一九八四」更恐怖的情節，真實上演於香港！可能有人覺得那個奇幻小說離台灣很遠，而且台灣有民主屏障，不像香港求雙普選卻不可得，連起碼的自由、人權、法治、行政中立、金融中心等都被沒收。有了民主自由、全面選舉，台灣就有護身符了嗎？務實回答，那可未必！

立法院，馬文君規劃外交國防委員考察太平島，藍營吆喝蔡英文也當登島宣示主權。馬英九還加碼演出，四月一日率團赴中參加清明公祭軒轅黃帝典禮。五二○前夕，二馬的動作，無巧不成書。前立委林濁水問的好：此時去太平島宣示主權，湊什麼熱鬧？難道要去站美國─菲律賓的邊，還是為中共助陣，捍衛大中國九段線中的歷史傳統海域而對抗美菲？更不要說，馬英九去年祭祖，今年拜黃帝，在在體現「必須相信習近平」的返祖現象。

種種不合理作為或不作為，打開其中奧妙的鑰匙，無非就是「九二共識」、「兩岸一家親」那些體現「同屬一個中國」的通關密語。有些人的認知，連台灣都屬於中國了，他們保太平、保釣，似乎不是為台灣而是為中國保太平、保釣，台灣只是充當槓桿罷了。此所以，海峽中線、金廈海域、防空識別區，那些人沒興趣去保，因為對他們那些「本屬中國」，不必走台灣的橋段就可以到手。在國際組織，又何嘗不是如此，例如，台灣本應有權參與WHA，但國內就是有那種人，自得其樂以「九二共識、同屬一中」換取逐年批准的觀察員。馬英九，堅持「九二共識、同屬一中」，改善兩岸關係，兩岸也才有可能就台灣參與國際組織活動問題進行協商。明眼人都看透了，這是自我矮化台灣主權所致，用賣身契換觀察員。

日前接受美國之音專訪，東京大學松田康博教授表示：習近平的「強制性和平統一」能夢想成真嗎？他的答案是不可能，因為北京無法同時滿足三個條件，中國足夠強大、美國產生孤立主義不想對外打仗、台灣領導人沒有抗壓力，被恐嚇後馬上屈服。其中的第三個條件，從台灣內部來看，未來不無隱憂。君不見，藍白兩道不乏「心向祖國」者，尤其對民進黨最具取代性的國民黨，朱立倫的副主席國台辦隨傳隨到，北京還替國民黨逼退郭台銘，簡直是大哥小弟的關係。至少十二年，國民黨在野越久，越需要「共產黨奶水」，附庸性格也將更入骨。大家不妨想像，在這種國共關係下，一旦國民黨重回執政，「台灣領導人沒有抗壓力，被恐嚇後馬上屈服」，可不可能發生？

「強制性和平統一」、「要和平不要戰爭」，兩岸的促統協作，正在追求最廉價的統一工程。就此而言，台海危機的第一個決戰點，竟然是在台灣的定期選舉，獲得多數選票者得以左右台灣未來走向。換句話說，台灣的前途，決定於二三○○萬頭家，有沒有「看家」本領，在民主防線守住台灣。台灣人民必須意識到，我們的每一場選舉尤其是總統大選，都可能鞏固或弱化台灣的民主與主權。最糟的劇本是，一次選舉之後永無選舉，像若干第三波民主化國家倒退嚕，快速接軌到香港、西藏、新疆的直達列車。

台灣的民主隱憂顯示，我們這艘船還缺乏壓艙石。民主化以來，國民兩黨，國家認同南轅北轍，卻都曾經完全執政。中央、地方選舉，鐘擺效應也令人目眩。一九八八至二○○○，本土國民黨執政十二年，外來國民黨則日漸背離台灣，奠定二○○八馬英九政權的親中體質。二○○○後，本土國民黨終結。可惜，民進黨執政八年，另一個本土政黨台聯不久便泡沫化。這次，民進黨連三屆執政，外來國民黨再度面臨十二年在野，其與北京之融合比上一個十二年尤有過之。至於二○一四以來，第二個本土政黨的前景，又毀於柯文哲、黃國昌之政治變色。今年大選，賴清德獲四十％支持，藍白成為國會多數，隱約透露有些選民仍想摸索成本最低的妥協方案，包括令北京不致對台絕望的政治勢力繼續存在，以利永遠維持台灣的獨立（於中國統治）現狀。

只不過，習近平的時間表、急迫感下，這種方案有多大空間？香港不是為台灣預演了嗎？所以說，國人更應當共同思考，台灣的民主前景，挑戰所在多有，此時此刻，公民權利遂有相對的責任：永保台灣民主的故事往前敘述，絕對不能倒流至「一九八四」。

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