民主之盾》北韓核試驗帶來的生態浩劫與安全威脅

中國的東北三省與北韓接壤、地下水相連。核輻射通過空氣和地下水傳播，中國豈能獨善其身？鑒於核輻射一旦流出，持續數百年以上，位於接壤地區的中國東北居民，就連子孫後代也身處核輻射威脅之中。倘若北韓悍然實施第七次核試驗，因前六次試驗而積累的核物質急劇流向地面，與北韓接壤的中國，無法排除會被核輻射籠罩大片土地的可能性。

北韓「豐溪裏核試驗場」已經進行了六次的核試驗，這對鄰近地區，包括中國東北三省的居民而言， 實屬棘手難題。有分析認爲，在第六次核試驗（2017年9月）時發生的大規模地震塌陷，可能是導致坑道及地面崩塌、地基沉降等的根本原因，並對此表示擔憂。著名核物理學家、中國核學會（CNS）原理事長王乃彥曾警告稱：「核試驗場爆炸可能引起了地面塌陷，具有危險性。」不僅如此，在第六次核試驗以後，感受震感的東北三省居民與日俱增。媒體引用吉林省的陳某表示：「在第六次核試驗以後，確有一段時間安適如常，但從2023年又開始感覺地面搖晃，如果北韓進一步實施核試驗，地震恐怕會更嚴重。」

陳某的擔心並非杞人憂天。根據韓國氣象廳刊發的《202年地震年報》，北韓豐溪裏附近的地震次數相較於2022年增加了三倍之多。專家對此警告稱，從規模來看，3.0級以上的地震逐年增多，今年可能發生4.0級以上的大規模地震。另外，東亞最大規模的地震監測中心韓國地質資源研究院也發表了近期豐溪裏地震的研究結果。韓國地質資源研究院院長李平九表示：「倘若北韓進一步實施核試驗，恐將發生大規模地震。」並預測第七次核試驗將引發大規模地面塌陷。因此，北韓持續進行核試驗，不僅會給東北亞地區的政治格局帶來不穩定因素，還會威脅到超過1億人口的東北三省居民安全。

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不只是地震，北韓的核試爆還可能導致白頭山噴發，週邊地區包括中國東北，都將被火山灰籠罩。北韓豐溪裏核試驗影響還波及附近的長白山（白頭山）。近年來，長白山鳥獸集體遷徒的場面早已引人注目，在東北三省居民之間地面發出震響的傳聞不絕於耳。依據媒體採訪，在長白山附近從事旅遊業的A某表示不安稱：「近日， 動物集體遷徒的場面隨處可見，貌似火山研究人員也在到處調查，但居民向公安問起研究人員的訪問理由，卻都閉口不答。」

北韓的核試爆可能導致白頭山噴發，週邊地區包括中國東北，都將被火山灰籠罩。北韓豐溪裏核試驗影響還波及附近的長白山（白頭山）。（AP）

不難看出，如此非同一般的跡象與北韓核試驗引發的長白山火山活動息息相關。韓國著名火山專家尹成孝教授指出：「核爆炸引起的強烈沖擊足以干擾相隔120公里的長白山地下岩漿庫，從而促進噴發。」中國地震局火山研究所的一位匿名知情人士指出，一旦長白山噴發，無疑會給中國帶來巨大損失。他表示：「長白山的噴發會比2010年冰島火山噴發規模大10—100倍。高溫的岩漿核碎屑物致使附近發生大規模山火，周圍設施崩塌，天池的20億噸滔滔大水泛濫肆虐，最終引發大規模洪災。」根據知情人士提供的火山研究所模擬分析，長白山噴發會令火山灰遮天蔽日，導致工廠癱瘓，中國經濟癱瘓，兩千萬人口的東北三省居民須到華北地區避難數載。學界部分觀點認爲，過去在東北三省一帶繁榮的「渤海國」突然在歷史上銷聲匿跡，緣於長白山噴發，確實令人恐懼。

除了地震、火山之外，北韓的核試驗，更直接傷害附近數以千萬計人民的健康狀況，值得注意。北韓唯一的核試驗場豐溪裏地區被核輻射汙染是眾目共睹的事實。實際上，在2006年北韓進行第一次核試驗以後，東海曾檢測出放射性物質。尤其是，鹹北吉州郡居民之間，出現不明緣由的頭疼、鼻血、體重下降、疲勞、噁心等「鬼病」症狀後，患上癌症最終致死的傳聞四起。

這些疾病威脅的傳言並非空穴來風。最近韓國統一部對曾在北韓核試驗場附近居住後脫北的人員進行了核輻射影響調查，結果發現20%的對象人員染色體異常。在2018年至2020年進行的同一檢查中，僅有4~5名異常結果，而本次卻驟增至17名，值得我們關注。曾在吉州居住的脫北者A某證言稱：「在吉州地區的脫北者染色體異常比例高於普通人是毋庸置疑的事實，鹹鏡北道吉州郡居民將核試驗場流出的江水用成飲用水。在核試驗以後，肺結核患者劇增，死亡案例不勝枚舉。」

這一問題並不侷限於北韓。中國的東北三省與北韓接壤、地下水相連。核輻射通過空氣和地下水傳播，中國豈能獨善其身？鑒於核輻射一旦流出，持續數百年以上，位於接壤地區的中國東北居民，就連子孫後代也身處核輻射威脅之中。倘若北韓悍然實施第七次核試驗，因前六次試驗而積累的核物質急劇流向地面，與北韓接壤的中國，無法排除會被核輻射籠罩大片土地的可能性。

總之，北韓進行的核子試驗，大多數分析都是從政治、區域安全、穩定等角度分析，忽略了這更是一場生態的浩劫。對於不自然的地震、火山爆發、對成千上萬人民的健康威脅來說，也都值得我們關注。韓半島的非核化議題，包括中國在內，都應該繼續對北韓提出呼籲，加速非核化的進展。

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