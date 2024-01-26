民主之盾》支持美國挺台議員，深化台美國會連線

台灣在美國的海外僑民高達93萬餘人，在美國大熔爐的社會中扮演關鍵的角色。幾次台灣的總統或副總統到美國過境或訪問都可以看到這些僑團齊聲協力支持台灣的元首或副元首到美國訪問。台灣的國際地位和外交處境非常艱難，需要有人在美國幫台灣發聲或是連結強化美國與台灣的合作和發展。傳統僑團和台灣僑團可能會因為黨派立場的差異，選擇支持台灣不同政黨的候選人，但是從整體國家的角度來看，這些不同的分歧不應該成為台灣外交利益的阻礙。

蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

2024年1月13日民進黨提名的總統候選人賴清德贏得總統大選勝利，將於5月20日就職擔任中華民國第16任總統。台灣總統大選甫一結束，美國拜登總統派遣資深官員代表團，前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）由美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）陪同於1月14日抵達台北以及在1月15日分別會見蔡英文總統、賴清德總統當選人以及國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲。接續美國行政部門的資深官員代表團來台的是美國國會的代表團。聯邦眾議院國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）二位共同主席共和黨籍迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員及民主黨籍貝拉（Ami Bera）眾議員於1月24日來台訪問，這也是眾議院國會台灣連線近年首度以共同主席團身分來訪。這兩個行政和立法的代表團接續訪問台灣的意涵深刻凸顯美國支持台灣強韌的民主以及堅若磐石的台美關係。

由美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

根據國外媒體報導，美國國會另一個重要的代表團也即將訪問台灣。這個代表團是由眾議院中美國和中國共產黨戰略競爭特別委員會的主席共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）帶領。美國和中國共產黨戰略競爭特別委員會是個跨黨派的委員會，目前有12 位共和黨眾議員和11位民主黨眾議員參加。這個特別委員會的主要工作是建立在跨黨派的基礎來檢視中國共產黨所造成的威脅，並發展行動計劃來保護美國人民、經濟和價值。美中戰略競爭特別委員會非常關心台灣的選舉和台灣的安全，在台灣總統大選結果揭曉後，特別委員會立刻發表聲明，恭喜台灣人民成功地舉行自由和公平的選舉，台灣是繁榮民主的閃耀代表以及面臨中國近乎常態的威權威脅下的勇敢象徵。整個來看，美國國會長期以來一直是美國政府部門中維繫台灣安全、支持台灣民主和促進經濟繁榮的守護天使（guardian angle）。

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這次來台訪問的國會台灣連線是美國眾議院中最大的國會次級團體。其在美國眾議院435席的總席次中占有229席，超過眾議院一半的席次比例。具體的立法支持如2023年國防授權法、2020年台北法案。2022年 12 月13日美國國會通過、拜登總統簽署的2023年美國國防授權法，授權美國提供台灣無償的一百億美金（從2023年到2027年共五年，每年20億美金）以及20億美金的軍事融資給台灣。另一個實例是2020年3月26日通過的台北法案（TAIPEI Act）是台灣盟國的國際保護和增強倡議（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative）的縮寫。這個法案的內容強調美國國會認為有鑑於中國持續對於台灣外交的打壓，因此要求國務院應該採取相關的措施來幫助台灣強化全世界的外交關係和夥伴關係。上述這些法案的通過可以說是眾議院台灣連線成員居功厥偉、鼎力協助的成果。

在美國眾議院台灣國會連線成員中比較特殊的是三位台裔美國籍的眾議員。加州民主黨籍劉雲平律師、加州民主黨籍趙美心博士、紐約州民主黨籍孟昭文律師。民主黨籍的劉雲平（Ted Lieu）律師，代表加州第36選區。劉雲平律師是在台北出生，隨父母移民美國的台裔美國人，其擔任眾議院外交事務委員會成員、美國眾議院民主黨核心小組成員。劉雲平國會議員強力支持台灣加入更多的國際組織以及讚揚台灣對於新冠肺炎（Covid-19）的回應作為以及支持美國和台灣發展的卓越關係。加州民主黨籍趙美心（Judy Chu）議員在加州出生，曾經在眾議院共同提案支持避免美國和台灣雙重課稅的法案。紐約州民主黨籍孟昭文（Grace Meng）眾議員，也長期關注人權和少數族群議題。這些具有台裔或是華裔背景的三位民主黨籍國會議員對於台灣的民主和台美關係的發展會有更多感同身受的經驗，也是台美關係的重要窗口。

根據相關的統計，台灣在美國的海外僑民高達93萬餘人，在美國大熔爐的社會中扮演關鍵的角色。台灣在美國的僑民組織按照歷史和源起，基本上可以分成傳統僑團和台灣僑團。這些僑團組織在美國社會落地生根、蓬勃發展，幾次台灣的總統或副總統到美國過境或訪問都可以看到這些僑團齊聲協力支持台灣的元首或副元首到美國訪問。台灣的國際地位和外交處境非常艱難，需要有人在美國幫台灣發聲或是連結強化美國與台灣的合作和發展。傳統僑團和台灣僑團可能會因為黨派立場的差異，選擇支持台灣不同政黨的候選人，但是從整體國家的角度來看，這些不同的分歧不應該成為台灣外交利益的阻礙。

支持這些具有台裔或華裔身分的美國國會議員繼續在美國的國會為台灣發聲，完全符合台灣的外交利益，讓台灣與美國可以同心協力來面對中國對於台灣和美國的打壓和挑戰。當美國不分民主黨和共和黨一起力挺台灣的同時，也是傳統僑團和台灣僑團展現台灣在美國連線之關鍵時刻。

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